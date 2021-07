Roxie Węgiel to najpopularniejsza nastolatka w Polsce. Ma dokładny pomysł na siebie a jej rozpoznawalność rośnie z roku na rok. Jej start w show-biznesie niestety nie należy do najłatwiejszych, ponieważ już od początku musi mierzyć się z krytyką. Roksana stara się nie przejmować hejtami, ale dziś coś w niej pękło..., zamieściła smutny wpis na Instagramie. Zobacz także: Elżbieta Zapendowska ostro o Roksanie Węgiel! "Zburzy jej życie" Roxie Węgiel o krytyce Kariera Roxie Węgiel rozwinęła się bardzo szybko. Jako pierwszej udało jej się wygrać Eurowizję Junior i to w niecałe kilka miesięcy po wygranej w "The Voice Kids". Kiedy cała Polska poznała Roxie, miała ona zalewie 12 lat. Swój talent przypadkiem odkryła na obozie judo 3 lata wcześniej. Dziś to najpopularniejsza nastolatka w Polsce, której pomimo tego, że nie odmawia się talentu, nie szczędzi się krytyki. Roxie dzielnie radzi sobie z niepochlebnymi komentarzami na swój temat, ale przyznała, że ma chwile załamania. Czasem mam takie chwile, że zaczynam przejmować się opinia innych... Nikt nie jest idealny wiadomka, ale nikogo nie krzywdzę tym co robię, może powinnam mieć w ten cały hejt wyrąbane ale nieraz jest ciężko, bez sensu jest oceniać kogoś przez pryzmat tego, co widzi się w internecie, nie wierzcie we wszystko, co piszą media, bo zazwyczaj jest tak, że rzeczywistość diametralnie się od tego różni😉 - napisała na Instagramie Roxie ma dopiero 15 lat ale wykazuje się ogromną dojrzałością. Zdaje sobie sprawę, że jest wzorem do naśladowania dla wielu dzieci, więc postanowiła swoją chwilę załamania przemienić w motywację dla innych. Pokazała, że jej życie to nie tylko pasmo sukcesów, ale również zdarzają się małe potknięcia i troski. Młoda gwiazda zwróciła się także do fanów z...