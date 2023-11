Reklama

Za nami pierwsze spotkania rolników z ich kandydatkami w 5. edycji popularnego show TVP 1. Niektórzy, jak choćby Grzegorz, przeżyli prawdziwe rozczarowania. Okazało się bowiem, że dwie z jego kandydatek wysłały zdjęcia, na których kompletnie nie przypominają siebie. Grzesiek był tym faktem mocno rozgoryczony...

Zobacz: Grzegorz czuje się oszukany przez kandydatki w "Rolnik szuka żony"! "Nie poznaję dziewczyn, które wybrałem"

Krzysztof, najmłodszy z uczestników 5. edycji programu "Rolnik szuka żony", również przeżył małe zaskoczenie. Chodzi o jego kandydatkę o imieniu Jessica. Dziewczyna - według 26-latka- na zdjęciach wyglądała o wiele bardziej naturalnie. W rzeczywistości Jessica jest fanką mocnego makijażu, długich paznokci oraz przedłużanych włosów. Choć zapewniała, że mogłaby nieco zmienić swój wizerunek, Krzysztof po spotkaniu z nią miał mieszane uczucia. Całkiem tak, jak internauci, którzy szeroko komentowali wygląd Jessiki.

- Krowy jak ją zobaczą, to będzie taka trauma, że przestaną mleko dawać

????

????

- Matko, ten plastik-fantastic to jakaś tragedia na dwóch nogach. Paskuda z własnego wyboru, bo gdyby nie karpie usta, rzęsy do czoła i doczepy, to mogłaby z niej być fajna z wyglądu dziewczyna. Niestety, wygląda równoważy się z inteligencją - jej wypowiedzi to masakra

- Kolego uciekaj czym prędzej od niej...

fajnie się oglądało w tv, ale uwierz mi to wszystko - można przeczytać w komentarzach.

Internauci nie szczędzili też gorzkich słów rolnikowi, który podczas spotkań z dziewczynami z trudem budował zdania.

- Wszyscy śmiejecie się z tej dziewczyny, ale kawaler również nie tryska elokwencją...

????

????

- Jezuuu jak patrzyłam na niego, gdy zadawał jej pytanie... miałam dziwne wrażenie, że on się jej boi

????

- Pan rolnik wypowiada się podobnie jak Zbyszek w 3. edycji... - pisali internauci.

A wy co sądzicie o Jessice? Myślicie, że Krzysztof zaprosi ją do swojego gospodarstwa?

POLECAMY: Prowadząca "Rolnik szuka żony" wzięła cichy ślub?! Zdradził ją jeden szczegół!

Jessica to bardzo oryginalna dziewczyna

Mat. prasowe

Reklama

Czy Krzysztof znajdzie miłość w tym programie?