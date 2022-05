Katarzyna Cichopek zawiadamia policję! Jest oficjalny komunikat 

Po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że aborcja ze względu na ciężkie i nieodwracalne choroby płodu jest niezgodna z konstytucją, całą Polskę zalała fala protestów. Włączyły się w nie gwiazdy i znane osoby. Niedawno męski głos w tej sprawie zaprezentował Tomasz Wolny, dziennikarz TVP , a teraz po dość długim milczeniu wymowny wpis w mediach społecznościowych zamieściła też Katarzyna Cichopek . Gwiazda "M jak miłość" zdecydowała się głośno powiedzieć, że "głos kobiet musi być wysłuchany" i do swojego wpisu dodała hashtag wolność wyboru. Katarzyna Cichopek zabrała głos w sprawie strajków kobiet Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie swoje czarno-białe zdjęcie i napisała, że szara pogoda za oknami doskonale odzwierciedla nastroje, jakie panują dziś w kraju. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" dodała, że to, co się dzieje nie może przejść bez echa i głos kobiet musi być wysłuchany. Aktorka nie zgadza się jednak do końca z formą protestu i chodzi przemoc i akty wandalizmu, jakie zdarzają się podczas strajku: Ale może musi tak być, bo to co się dzieje jest ważne i nie może przejść bez echa. Głos kobiet musi być wysłuchany, każdy powinien mieć prawo do własnych wyborów. Nie potrafię tylko pogodzić się z przemocą, wulgarnym językiem i wandalizmem. Pamiętajmy o empatii i wzajemnym szacunku! Nie zgubny naszej kobiecej energii, która zamiast niszczyć buduje. #wolność #kobiety #wolnośćwyboru - napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie. Obserwatorzy Katarzyny Cichopek cieszą się, że zabrała głos w tej sprawie, ale nie wszyscy się z nią zgadzają: Grzecznie już było, pani Kasiu. Popieram protest. Musimy walczyć o nasze prawa, ale nie popieram aktów wandalizmu...