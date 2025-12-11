Michał Szpak jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów na polskiej scenie muzycznej. Ostatnio udzielił wywiadu, podczas którego został zapytany o obecną sytuację uczuciową. Czy wokalista spotyka się z kimś obecnie? Jego odpowiedź może zaskoczyć wielu - zobaczcie, co powiedział.

Michał Szpak jest panseksualny

Michał Szpak to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego wyjątkowy głos, sceniczna charyzma i artystyczna odwaga sprawiły, że zdobył ogromne uznanie już od pierwszego występu w popularnym talent show. Z czasem jego kariera nabierała tempa - wystąpił między innymi na Eurowizji w 2016 roku, gdzie zajął ósme miejsce, zdobywając uznanie widzów w całej Europie. Artysta od lat podkreśla, jak ważna jest dla niego autentyczność, zarówno w twórczości, jak i życiu prywatnym.

Jakiś czas temu Michał Szpak otwarcie przyznał, że jest panseksualny. Wyjaśnił, że dla osób panseksualnych płeć czy tożsamość płciowa nie mają znaczenia - najważniejsze jest to, kim ktoś jest jako człowiek. Szpak podkreśla, że pociąg romantyczny lub seksualny odczuwa się w tym przypadku niezależnie od kategorii, które zwykle definiują orientację. Dla niego liczy się przede wszystkim osobowość, energia i emocjonalna więź, co stanowi fundament jego rozumienia relacji.

Michał Szpak jest w związku?

Artysta niezbyt chętnie wypowiada się na temat swojego życia uczuciowego. Ostatnio został jednak zapytany, czy jego serce jest obecnie zajęte. W rozmowie z reporterem "Telemagazynu" udzielił wymijającej odpowiedzi.

Nie wiem, zadałem właśnie pytanie magicznej kuli, która była po drugiej stronie tego studia. Powiedziała mi, że na pewno nie w przyszłym roku (znajdzie miłość - przyp.red.) powiedział Szpak.

Dziennikarz nie przestawał ciągnąć wokalisty za język. Kontynuował rozmowę zastanawiając się, który z nich pierwszy znajdzie miłość.

To ciekawe, kto szybciej znajdzie, ty czy ja zastanawiał się reporter.

Michał Szpak zaproponował wówczas... zakład.

Możemy się założyć, a później zweryfikujemy. (...) Jeśli singiel ma być szczęśliwy, to niech będzie singlem podsumował.

Zobacz także: