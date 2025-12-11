Michał Szpak jest singlem? Już wszystko jasne
Jakiś czas temu Michał Szpak wyznał publicznie, że jest panseksualny. Oznacza to, że odczuwa pociąg do innych osób bez względu na ich płeć, tożsamość płciową czy orientację seksualną. Teraz artysta ujawnił, czy jego serce jest obecnie zajęte.
Michał Szpak jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów na polskiej scenie muzycznej. Ostatnio udzielił wywiadu, podczas którego został zapytany o obecną sytuację uczuciową. Czy wokalista spotyka się z kimś obecnie? Jego odpowiedź może zaskoczyć wielu - zobaczcie, co powiedział.
Michał Szpak jest panseksualny
Michał Szpak to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego wyjątkowy głos, sceniczna charyzma i artystyczna odwaga sprawiły, że zdobył ogromne uznanie już od pierwszego występu w popularnym talent show. Z czasem jego kariera nabierała tempa - wystąpił między innymi na Eurowizji w 2016 roku, gdzie zajął ósme miejsce, zdobywając uznanie widzów w całej Europie. Artysta od lat podkreśla, jak ważna jest dla niego autentyczność, zarówno w twórczości, jak i życiu prywatnym.
Jakiś czas temu Michał Szpak otwarcie przyznał, że jest panseksualny. Wyjaśnił, że dla osób panseksualnych płeć czy tożsamość płciowa nie mają znaczenia - najważniejsze jest to, kim ktoś jest jako człowiek. Szpak podkreśla, że pociąg romantyczny lub seksualny odczuwa się w tym przypadku niezależnie od kategorii, które zwykle definiują orientację. Dla niego liczy się przede wszystkim osobowość, energia i emocjonalna więź, co stanowi fundament jego rozumienia relacji.
Michał Szpak jest w związku?
Artysta niezbyt chętnie wypowiada się na temat swojego życia uczuciowego. Ostatnio został jednak zapytany, czy jego serce jest obecnie zajęte. W rozmowie z reporterem "Telemagazynu" udzielił wymijającej odpowiedzi.
Nie wiem, zadałem właśnie pytanie magicznej kuli, która była po drugiej stronie tego studia. Powiedziała mi, że na pewno nie w przyszłym roku (znajdzie miłość - przyp.red.)
Dziennikarz nie przestawał ciągnąć wokalisty za język. Kontynuował rozmowę zastanawiając się, który z nich pierwszy znajdzie miłość.
To ciekawe, kto szybciej znajdzie, ty czy ja
Michał Szpak zaproponował wówczas... zakład.
Możemy się założyć, a później zweryfikujemy. (...) Jeśli singiel ma być szczęśliwy, to niech będzie singlem
