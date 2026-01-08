Konrad Skolimowski, znany szerzej jako Skolim, swoją karierę rozkręcał zaczynając od aktorstwa, jednak szybko zaczął podbijać rodzimy rynek muzyczny. Dziś jest jednym z popularniejszych twórców disco polo, który gra rekordowe ilości koncertów. Coraz częściej w mediach przewija się temat jego życia uczuciowego, bowiem jak wiadomo, Skolim jest ojcem dwóch synów, a jakiś czas temu rozstał się z ich mamą i swoją wieloletnią partnerką. Od tamtej pory niechętnie wypowiada się na tematy osobiste. Teraz zdradził, że to JEJ poświęca całą swoją uwagę.

Skolim wyznaje, gdzie kieruje swoje uczucia

Skolim zaskoczył fanów szczerym wyznaniem na temat swojego życia uczuciowego. Artysta disco polo, którego utwory osiągają milionowe wyświetlenia, podczas rozmowy z portalem Kozaczek został zapytany o nową miłość. Odpowiedź, której udzielił, rozbudziła emocje wśród internautów.

Zamiast wskazać konkretną osobę, Skolim podkreślił, że całą swoją miłość przelewa w nową inwestycję – stację paliw. W rozmowie powiedział:

Wiesz, chyba na tę stację całą miłość przelewam ostatnio. Przelewam miłość do stacji jak paliwo tonami

Wygląda na to, że muzyk póki co nie ma zbyt wiele czasu na rozwijanie nowego związku i skupia się w pełni na życiu zawodowym.

Skolim o byłej partnerce i dzieciach

W rozmowie pojawiły się także wątki dotyczące byłej partnerki artysty, która jest matką jego dwóch synów. Skolim był z nią związany przez wiele lat, jednak niewiele o niej wiadomo. Jak wynika z wypowiedzi Skolima, kobieta nie jest związana ze światem show-biznesu i unika rozgłosu.

Sam muzyk znany jest również z tego, że unika upubliczniania szczegółów dotyczących swojego życia prywatnego. Choć jest aktywny w mediach społecznościowych, nie pokazuje tam najbliższych. Artysta wyjaśnił, że robi to świadomie – z potrzeby ochrony bliskich przed medialną ekspozycją.

W rozmowie z Kozaczkiem powiedział:

Są gwiazdy, które pokazują partnerki (…) i są obserwujący, którzy chcą to oglądać

Wyjątek stanowi jedynie babcia Skolima, która, jak podkreślił on sam, świetnie odnajduje się przed kamerą.

W moim domu jedyną osobą, która pcha się przed kamerę jest moja babcia, która robi to zajebiście. (…) Zdecydowanie uważam, że to jest coś, co po niej odziedziczyłem i na 100% ona się w tym odnajduje i robi to fajnie, a reszta moich bliskich nie ma takiej potrzeby. I ja też uważam, że w pewien sposób chronię swoją rodzinę przez to, że nie ma ich w mediach.

Na razie artysta koncentruje się na rozwijaniu swojej kariery oraz działalności biznesowej. Fani wciąż jednak zastanawiają się, czy pewnego dnia przedstawi on światu nową partnerkę, gdy ta pojawi się na horyzoncie.

Skolim na Roztańczonym PGE Narodowym 2025, Fot.: VIPHOTO/EAST NEWS

