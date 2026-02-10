Widzowie „M jak miłość” w ciągu ostatnich tygodni wsiedli na emocjonalny rollercoaster. Wszystko za sprawą decyzji scenarzystów, które wywołały nie tylko wzruszenie, ale także frustrację części oglądających kultowy serial Telewizji Polskiej. Franka trafiła do szpitala i choć początkowo mogło się wydawać, że kobieta wyjdzie z tego cało, jej stan nagle się pogorszył. Ostatecznie postać grana przez Dominikę Kachlik zmarła.

Widzowie wylali morze łez po tym, co zobaczyli w ostatnim odcinku „M jak miłość”

W pierwszym odcinku po śmierci Fraki w „M jak miłość” fani byli świadkami dramatycznych scen. O uldze czy chwili wytchnienia nie było mowy, ponieważ Paweł Zduński podjął kilka wstrząsających decyzji.

Fani zwrócili uwagę na niezwykłą dramaturgię oraz przekonującą grę Rafała Mroczka. Wystarczy spojrzeć na komentarze poniżej, by przekonać się, jak wielkie emocje targają widzami „M jak miłość” w ostatnim czasie.

Ujęła mnie za serce końcowa scena. Trzeba było przyznać, że Rafał Mroczek zagrał bardzo dobrze i pokazał ten ból i cierpienie, które czuł Paweł. Wielkie brawa.

To była mocna scena. Ryczałam razem z nimi.

Mocny był ten odcinek, nie zliczę, ile razy się popłakałam.

Płakałam razem z nimi. Bardzo mnie wzruszyła ta scena.

Wzruszająca, mocna scena w odcinku dziś, popłakałam się jak bóbr. Smutno było dzisiaj w „M jak miłość”. Biedny Paweł i Antoś, bez Franki, mamy będzie się wychowywał, prześliczny, cudny chłopczyk.

Emocje nie do opisania. Zagrane perfekcyjne. Oczy aż bolą. Ale takie jest życie niestety niesprawiedliwe

Warto też przypomnieć, że produkcja „M jak miłość” zabrała głos po śmierci Franki i zwróciła się do widzów.

Rafał Mroczek zwrócił się do widzów „M jak miłość”. Serialowy Paweł podziękował

Na falę tych komentarzy zareagował również sam Rafał Mroczek. Aktor grający Pawła Zduńskiego podziękował widzom „M jak miłość” za masę pozytywnych komentarzy. Być może to będzie jeden z najbardziej kultowych momentów artysty w historii słynnego serialu Telewizji Polskiej.

Dzięki za miłe słowo! napisał na Instagramie aktor.

