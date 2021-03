Gwiazda „Świata według Kiepskich” po kłopotach finansowych, teraz opowiedziała o chorobie! 

Marzena Kipiel-Sztuka to jedna z ulubionych polskich aktorek serialowych, którą widzowie pokochali w szczególności za postać Halinki w "Świecie według Kiepskich". Niestety, od pewnego czasu do jej fanów napływają smutne informacje. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia okazało się, że aktorka ma poważne problemy finansowe.

Oszczędności się skończyły. Nie mam specjalnie za co żyć - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z "Faktem" aktorka.

Choć dziś wiadomo już, że sytuacja się poprawiła, okazuje się, że aktorka zmaga się z innym, jeszcze poważniejszym problemem. Marzena Kipiel-Sztuka właśnie wyznała prawdę o swojej chorobie.

Choć w rozmowie z tygodnikiem "Świat i ludzie", 55-letnia aktorka "Świata według Kiepskich" przyznała, że jej sytuacja majątkowa jest nieco lepsza i mogła liczyć na ogromne wsparcie innych, okazuje się, że zmaga się z o wiele poważniejszym problemem niż pusty portfel.

Nie jestem zadłużona i mam co jeść. A w świat poszła informacja, że żywię się karmą dla psów i nie mam pieniędzy na papierosy. Szybko odezwał się do mnie producent "Świata według Kiepskich" i przyjaciele. Wszyscy pytali się, co się u mnie dzieje - mówiła.