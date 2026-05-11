Freestyle Magdaleny Boczarskiej z finału "Tańca z gwiazdami" wywołał burzę w sieci. Część widzów dopatruje się wyraźnych podobieństw do dawnego freestyle’u Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej i nie przebiera w słowach. Zrobiło się nerwowo.

Pełen emocji finał "Tańca z gwiazdami"

Finałowy odcinek "Tańca z gwiazdami" miał wyjątkowy format: po raz pierwszy o Kryształową Kulę walczyły aż cztery pary. Na parkiecie zobaczyliśmy Magdalenę Boczarską, Paulinę Gałązkę, Sebastiana Fabijańskiego oraz Gamou Falla. To właśnie Gamou Fall zakończył wieczór jako zwycięzca i sięgnął po główną nagrodę.

Sportowe emocje i telewizyjny rozmach szybko jednak ustąpiły miejsca dyskusji, która przeniosła się do internetu. Widzowie, jak to przy finałach bywa, rozliczali nie tylko wyniki, ale też każdy detal występów. Spore emocje wzbudziła chociażby porażka Sebastiana Fabijańskiego, który był uznawany za faworyta. Niemałe zamieszanie powstało również wokół Magdaleny Boczarskiej!

Magda Boczarska w centrum afery po finale "Tańca z gwiazdami"

W finale uczestnicy zmierzyli się najpierw z walcem, a później pokazali freestyle, czyli taneczny numer, który tradycyjnie wieńczy ich drogę w programie. I to właśnie ten ostatni element - najbardziej osobisty, zwykle najmocniej nastawiony na emocje i opowieść - stał się osią sporu. Najwięcej uwagi skupił freestyle Magdaleny Boczarskiej, zaprezentowany w parze z Jackiem Jeschke. Część oglądających zaczęła porównywać układ do występu, który wcześniej na tym samym parkiecie wykonali Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Internauci zarzucają aktorce zbyt dużą inspirację choreografią Zakościelnego.

Strasznie podobne do Zakościelnego, aż za bardzo

Zakościelny zrobił genialny freestyle i teraz co druga osoba się nim inspiruje. Dla mnie to była dobra podróbka, nic nowego, ładny występ, ale to nie jest to

Nikt nie tańczy w finale z osobą bliską, a Boczarska musiała... I to podobieństwo do freestyle'u Zakościelnego, to była i tak podróbka

Na szczęście pojawiły się też słowa wsparcia pod adresem Magdy Boczarskiej. Warto przypomnieć, że aktorka od początku prezentowała na parkiecie wysoki poziom i cieszyła się ogromnym uznaniem w oczach zarówno jurorów, jak i widzów. Nic więc dziwnego, że wiele osób błyskawicznie stanęło w jej obronie. Jedna z fanek napisała:

Przykro się czyta poniższe komenatrze. Nie wiem, skąd w ludziach tyle jadu? Czy nie można skupić się na pozytywach? Docenić? Ciągle tylko doszukujemy się wad i błędów u innych. Ten taniec to ogrom pracy, zaangażowania i chęć podzielenia się tym, co piękne z drugim człowiekiem. Pani Magdo, gratuluję pani! Daliście z siebie wszystko, a ten taniec był piękną opowieścią o was

