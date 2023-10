Doda w ostatnich dniach pokazuje na swoim Instagramie fotki z malowniczego miejsca. Wygląda na to, że gwiazda wybrała się na krótki odpoczynek z przyjaciółmi. I właśnie na jej profilu pojawiła się fotka, na której piosenkarka zaprezentowała się w skąpym bikini. Pod postem nie brakuje zachwytów nad jej figurą, ale niektórzy twierdzą, że nowa fotka gwiazdy jest przepełniona smutkiem. To z pewnością nie uciszy plotek na temat rzekomego rozstania wokalistki z Dariuszem Pachutem.

Reklama

Doda pokazała zdjęcie w bikini. Fani się martwią: "Jesteś piękna Dorotko, ale smutna"

Od pewnego czasu nie milkną echa wokół plotek na temat rzekomego rozstania Dody i Dariusza Pachuta. Choć sami zainteresowani nie odnieśli się wprost do tych spekulacji fanów, to jednak internauci nie przestają się martwić. Z instagramowych profili artystki i sportowca zniknęły ich wspólne zdjęcia, a ponadto Doda przestała obserwować Dariusza Pachuta na Instagramie. To wystarczyło, aby plotki na temat rzekomego kryzysu w relacji pary nasiliły się. Teraz nowa fotka Dody, którą wokalistka właśnie pochwaliła się na Instagramie z pewnością tych spekulacji nie uspokoi.

Instagram/Doda

Zobacz także: Doda opublikowała wymowny wpis. Fani: "W pogoni za wszystkim, dbaj o siebie"

Zdaniem niektórych fanów, Doda na nowym zdjęciu wygląda na smutną. Internauci martwią się o swoją idolkę i przesyłają jej dużo wsparcia.

- Jesteś piękna Dorotko, ale smutna. Mimo wszystko pięknych wakacji. Będzie dobrze. Kto jak kto, ale Ty dasz radę. - Widać, że jest Pani smutna Pani Dorotko, więc przesyłam moc uścisków - Dużo siły ???? mam nadzieję, że chociaż trochę odpoczniesz i odetchniesz od tego wszystkiego, mocno trzymam kciuki za twoje szczęście i zdrowie ???????? - Odpoczywaj Kochana i dbaj o siebie ❤️ - Odpocznij ❤️❤️ należy Ci się jak nikomu innemu ???? - piszą fani.

Instagram/Doda

Zobacz także: Doda pierwszy raz o plotkach o rozstaniu z Dariuszem Pachutem! Wymowna reakcja

Przypomnijmy, że dzień wcześniej Doda zalała się łzami, gdy zobaczyła zaręczyny pewnej pary. Co więcej, na pytanie przyjaciółki, czy wspomniana para "będzie żyła długo i szczęśliwie", piosenkarka smutno pokiwała głową na "nie". Gwiazda wyznała również, że w ciągu zaledwie dwóch tygodni schudła aż 5 kilogramów. Nie zdradziła jednak, co było przyczyną tak szybkiej utraty wagi.

Myślicie, że Doda zdecyduje się niedługo wyjawić fanom, co tak naprawdę dzieje się w jej życiu, aby uspokoić swoich zmartwionych obserwatorów?

Instagram/Doda

Instagram/Doda