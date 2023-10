Doda od lat podkreśla swoją kobiecą figurę dopasowanymi stylizacjami nie tylko na scenie, ale również na co dzień. Wokalistka zawsze stara się wyglądać seksownie, bez względu na miejsce, w którym przebywa. Teraz udowodniła to po raz kolejny i zachwyciła internautów lookiem podczas oglądania dzieł sztuki.

Doda na wystawie sztuki

Dorota Rabczewska w ostatnich miesiącach ma bardzo dużo pracy. Występuje na koncertach i przygotowuje się do nagrań nowego show, a w międzyczasie mierzy się z plotkami, jakoby rozstała się ze swoim partnerem, Dariuszem Pachutem. Wokalistka jednak nie przejmuje się tymi informacjami i w sieci w najlepsze pokazuje to, w jaki sposób spędza swój wolny czas. Teraz wybrała się do Zamku Królewskiego w Warszawie, a jej stylizacja wywołała masę komentarzy.

W poniedziałek 24 lipca Doda opublikowała w mediach społecznościowych wideo, w którym ujawniła, że udała się do Zamku Królewskiego na trwającą do 15 października tego roku wystawę "Przebudzeni. Ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu". Mogła tam obejrzeć ponad 160 cennych eksponatów, wypożyczonych z ponad pięćdziesięciu instytucji i kolekcji prywatnych z całego świata, które ukazują, jak fascynacja światem antycznym wpłynęła na sztukę wczesnego renesansu. W związku z tym Doda pokazała na Instagramie swoje zdjęcia przy różnych obrazach i zrelacjonowała na Instastory wizytę.

- Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym - powiedział George Bernard Shaw #niezłasztuka - zacytowała Doda na Instagramie.

Internautów tak bardzo nie zainteresowała jednak sztuka wisząca na ścianach, jak stylizacja Dody. Wokalistka bowiem na tę okazję wybrała czarno-biały komplet w pepitkę, składający się z odsłaniającego brzuch crop topu oraz niezwykle krótkiej mini. Pod fotografiami pojawiła się masa komentarzy zachwyconych fanów.

- Największym dziełem sztuki w tym zamku to kochana jesteś Ty. Artyzm przepiękny; - Nie ma to jak wejść do zamku i spalić go od środka seksapilem! Książęta i arystokracja w grobach pewnie się przewracali; - I tak pewnie byłaś tam najcenniejszym dziełem sztuki - czytamy pod postem.

Zgadzacie się ze zdaniem internautów?