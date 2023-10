W ostatnim czasie Doda ma sporo na głowie. Nie tylko kręci reality show, ale przede wszystkim przygotowuje się do nowej trasy koncertowej w ramach "Doda Dream Show". Fani dopatrują się także rewelacji w jej życiu prywatnym, na które konsekwentnie nie odpowiada. Teraz Doda zatroskała fanów nowym wpisem i zdjęciem, na którym brakuje uśmiechu.

Reklama

Doda w wymownym wpisie. Fani: "Dbaj o siebie"

Dopiero co, Doda poinformowała o szczegółach koncertów "Doda Dream Show" a teraz zaserwowała fanom kolejną niespodziankę. Opublikowała zdjęcie, na którym pozuje z posępną miną. Gdyby to było zwykłe zdjęcie, fani mieliby powody do zmartwień, ale jak się okazuje, wokalista opublikowała zdjęcie zrobione na planie kolejnego teledysku.

Po drugiej stronie chmur zawsze jest czyste niebo ???? #videoclipiscoming

Zobacz także: Doda pierwszy raz o plotkach o rozstaniu z Dariuszem Pachutem! Wymowna reakcja

Fani zastanawiają się nad obrazem, do której piosenki aktualnie pracuje Doda. Myślą, czy jednak zdecydowała się na kolejną piosenkę z "Aquarii", a może będzie to coś zupełnie nowego, co ma związek z nowym programem, który pojawi się na antenie Polsatu już niebawem?

- Ile niespodzianek dla nas szykujesz, tyle rzeczy z trasą, reality, a teraz klip. KOCHAMY CIĘ ❤️❤️❤️

- Czyżby singiel, który będzie w czołówce reality show? ???? Tak czy nie… chce go już usłyszeć ????❤️

- Podziw i szacunek za kreatywność, pracowitość, poświęcony czas i mega zaangażowanie. Będą z tego piękne rzeczy????????????

- Czyżby fragment tekstu piosenki? ????

Maciek Jonek/REPORTER

Zobacz także: Doda nie może już ukrywać emocji: "Różne miałam kryzysowe sytuacje"

Reklama

Fani Dody cieszą się z intensywności niespodzianek, które serwuje im idolka, jednak nie zapominają o trosce o nią samą:

Jesteś tyranem pracy ????‍♀️ klip za klipem, trasa, reality, występy na żywo, tworzenie nowości na płytę... Czy Ty masz chociaż chwilkę odpoczynku? W pogoni za tym wszystkim, dbaj o siebie ❤️

Instagram @dodaqueen