18. edycja "Tańca z Gwiazdami" budzi ogromne zainteresowanie nie tylko ze względu na emitowane co tydzień na żywo odcinki, w których pary złożone z profesjonalnych tancerzy i gwiazd walczą o zdobycie Kryształowej Kuli. Dla mediów równie interesująca jest atmosfera wśród uczestników oraz międzyludzkie relacje, które z tygodnia na tydzień ewoluują. W czwartkowe popołudnie media obiegły wieści, jakoby na planie napiętą atmosferę miał wprowadzać Sebastian Fabijański. Jak aktor odnosi się do doniesień?

Fabijański jest złośliwy dla Kędzierskiego w "Tańcu z Gwiazdami"?

W czwartkowe popołudnie informator Pudelka przekazał, że nie wszyscy na planie "Tańca z Gwiazdami" mają się lubić. Szczególna uwaga została skupiona na Sebastianie Fabijańskim, który według relacji, ma okazywać sympatię wobec reszty uczestników wyłącznie przed kamerami.

Im mniej par w grze, tym większa rywalizacja i coraz bardziej napięta atmosfera. Sebastian radzi sobie świetnie - zdobywa dużo głosów i wyraźnie celuje w finał. W strefie dla uczestników zawsze pierwszy gratuluje parze wracającej z parkietu, pozuje obok niej i namawia do głosowania, ale za kulisami jego relacje z innymi są napięte i nie należą do najlepszych podaje informator Pudelka.

Jak podaje dalej informator, aktor ma zachowywać się szczególnie niemiło względem Piotra Kędzierskiego.

Najbardziej wyraźne tarcia widać między nim a Piotrem Kędzierskim - Fabijański potrafi być wobec niego wyjątkowo uszczypliwy, często także podgląda jego próby i komentuje postępy. - dodaje.

Na medialne doniesienia Sebastian Fabijański bardzo szybko zareagował, przedstawiając swoją perspektywę na całą sytuację, choć już wcześniej komentowano napiętą atmosferę między Fabijańskim a Nożyńskim w "TzG".

Fabijański krótko o relacjach z Kędzierskim w "Tańcu z Gwiazdami"

Zapytaliśmy Sebastiana Fabijańskiego, jaka jest prawda. Aktor zaprzeczył, jakoby na planie "Tańca z Gwiazdami" panowała napięta atmosfera, a on sam miałby szerzyć animozje pomiędzy uczestnikami. Tylko dla nas skomentowała medialne doniesienia:

To po prosu próba podkręcenia atmosfery przed live'em, która nie ma nic wspólnego z prawdą. Pisałem o tym z Piotrkiem, a z Kamilem rozmawiałem, bo się mijaliśmy w Akademii Tańca. W obu przypadkach śmiejemy się z tego i miedzy nami atmoefera jest bardzo dobra. odpowiedział nam Sebastian Fabijański.

