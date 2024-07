Ewelina Lisowska nie jest fanką Eurowizji. W rozmowie z Party.pl stwierdziła, że nie myślała o tym, żeby wystąpić na tym konkursie, chociaż wie, że jest to doskonała okazja do promocji swojej muzyki na arenie międzynarodowej:

Nigdy nie byłam fanką tego konkursu, bo gdzieś tam muzyka często prezentowana, nie jest taka, jakiej oczekuje. Ale wiem, że to fajna forma promocji, warto wystąpić w tym konkursie, ale nie do końca mnie to interesowało. - mówi nam Ewelina.