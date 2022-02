Ewelina Lisowska w ostatnim czasie niemal pod każdym nowym zdjęciem musi mierzyć się z oceną swojego wyglądu. Jak się okazuje niektórzy internauci sugerują, że zdecydowała się nie na jedną, ale na kilka... operacji plastycznych. Teraz artystka opublikowała wymowny wpis i pisze wprost, skąd te zmiany i ma apel do krytykujących!

Ewelina Lisowska o operacjach plastycznych! Czy coś poprawiła?

Ewelina Lisowska już od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych pisze o samoakceptacji i mówi wprost, że waga nie może być wyznacznikiem naszego szczęścia. Kiedy piosenkarka była bardzo szczupła i ważyła 45 kilogramów musiała się mierzyć z mnóstwem wyrzeczeń. Od jakiegoś czasu zdała sobie sprawę, że nie musi gonić za idealnym ciałem i zaczęła akceptować dodatkowe kilogramy, które sprawiły, że wygląda bardzo kobieco i sama mówi wprost, że wrzuciła na luz. To nie wszystko!

Ewelina Lisowska teraz apeluje do kobiet, aby nie patrzyły tylko na "insta porady", ale zaakceptowały siebie i dążyły do tego, aby dobrze czuły się ze sobą i swoim ciałem. Co więcej, gwiazda zmieniła też kolor włosów i styl na zdecydowanie bardziej kobiecy - to wszystko sprawiło, że wygląda inaczej niż 10 lat temu, a w sieci pojawiły się spekulacje, że zdecydowała się na operację plastyczną.

Co się stało z moją twarzą? Po co? Te pytania w ostatnim czasie czytam tak często, że nie da się nie zastanawiać „co z moją twarzą jest nie tak?” 😅Według licznych pomiarów mojego nosa i innych części ciała, przez ostatnie lata chyba nie wychodziłam z sali chirurga plastycznego 😅 Po raz kolejny powtórzę, że nie miałam takiej fizycznej, ani psychicznej potrzeby. Dobrze się czuję we własnym ciele, które uwaga❗️starzeje się! Jeśli ktoś szuka w mojej twarzy 20-latki, którą byłam 10 lat temu, to już jej tam nie znajdzie 😄 Proponuję przyjrzeć się własnym zmianom i przestać mierzyć ludzi centymetrem. - napisała wprost Ewelina Lisowska na Instagramie.

Piosenkarka nie ukrywa, że ma dość krytyki swojego wyglądu i ma apel do osób, które stale porównują ją do dawnych zdjęć:

Dlaczego mnie tak drażnią te komentarze? Bo nie jestem przedmiotem, który ktoś wciska w swoje tabelki pomiarów. Nie ma znaczenia ile centymetrów ma mój nos i czy jest zadarty, czy też haczykowaty. Akurat w moim przypadku ten drugi i już dawno temu wyleczyłam się z kompleksu mojego nosa bez potrzeby ingerencji w czubek.

W samoakceptacji najważniejsze jest to, żebyśmy sami byli szczęśliwi we własnym ciele, bez względu na to, co mówią inni. Mam już dość piętnowania kobiet za wygląd. Masz potrzebę mierzyć cudzy nos linijką? Może zajmij się własnym, bo to właśnie Ty możesz mieć problem z samoakceptacją.

Fani artystki są pod wrażeniem jej wpisu dotyczącego zmian, jakie zachodzą w ciele, samoakceptacji i wścibskich komentarzy. Niektórzy piszą też wprost, że profesjonalny makijaż też może zmienić wygląd i przyczynić się nawet do podejrzeń o ingerencje chirurgiczną...

Oby się każda laska tak starzała ❤️ Ja myślę, że to miłość Cię zmieniła 😘 Jak dla mnie wyglądasz z wiekiem coraz bardziej seksownie i kobieco.😍 Teraz makijażem można zdziałać takie sztuczki, że może się wydawać, że coś się robiło

Artystka już podczas festiwalu w Opolu w 2020 roku zaprezentowała się w nowej odsłonie z jasnym kolorem włosów i odważną kreacją z głębokim dekoltem. Od kilku lat Ewelina Lisowska wybiera seksowne i bardzo kobiece sukienki.

Na zdjęciach z występu w Opolu w 2019 roku gwiazda wyglądała nieco inaczej i trzeba przyznać, że zmiana koloru włosów, subtelniejszy makijaż w odcieniach beżu, brązu i złota to metamorfoza zdecydowanie na plus. Teraz artystka stawia na bardziej kobiece kobiece stylizacje, a pewność siebie i samoakceptacja sprawiają, że waga nie jest już wyznacznikiem szczęścia.

Koniec z pogonią za insta standardami. Dbajmy o siebie i nasze zdrowie, ale nie dajmy sobie wmówić, że ideał ma określoną wagę i miarę. Ja czuję się ze sobą dobrze, a Ty? Z uściskami dla wszystkich babeczek pozytywnego myślenia❤️ - pisała Ewelina Lisowska w kwietniu 2021 roku.

A tak Ewelina Lisowska wyglądała na początku kariery, 10 lat temu, w programie "X-Factor".

