Dziś w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona festiwalowi Top Trendy 2013, który w czerwcu odbędzie się w Sopocie. Pojawiło się na nim wiele gwiazd, które latem zaprezentują się na odnowionej scenie legendarnej Opery Leśnej. Przypomnijmy: Gwiazdy na konferencji Top Trendy 2013 FOTO

Naszą szczególną uwagę zwróciła tradycyjnie charyzmatyczna Ewelina Lisowska. Młoda wokalistka przyszła ubrana we wzorzyste legginsy marki Trash, czarną ramoneskę i fantazyjne buty Jeffrey'a Campbella, do których dobrała sporą ilość pierścionków - całość prezentowała się bardzo dziewczęco, ale z pazurem, a Lisowska wyglądała po prostu ślicznie. Cierpliwie pozowała fotografom na festiwalowej ściance, a także na tle Warszawy, gdzie urzekła nas szczególnie. Serwis AfterParty.pl przeprowadził w trakcie konferencji wywiad z Eweliną, w którym zdradza m.in. jaki utwór zaśpiewa w Sopocie, co sądzi o porównaniach do Dody i gdzie spędziła majówkę - już wkrótce online!

Zobacz zdjęcia Eweliny Lisowskiej z wczorajszej konferencji prasowej Top Trendy 2013 i koniecznie posłuchajcie jej nowego singla "Jutra nie będzie".