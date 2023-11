Reklama

Ewelina Lisowska ma za sobą kilka burzliwych związków. Jeden z nich zakończył się medialnym skandalem. Ewelina Lisowska rozstała się bowiem z Bartkiem Śniadeckim, muzykiem grupy Afromental, w niezbyt dobrych stosunkach. Później piosenkarka związała się z Damianem Ukeje, wokalistą, który największą popularność zyskał dzięki wygranej w "The Voice of Poland". Para zamieszkała nawet razem we Wrocławiu. Niestety, również i ten związek zakończył się klapą. Od kilku tygodni plotkowano, że Ewelina Lisowska znowu jest szczęśliwie zakochana. Piosenkarka starała się nie komentować tych doniesień. W końcu jednak przerwała milczenie i pokazała pełne miłości zdjęcie ze swoim nowym ukochanym!

Kim jest nowy chłopak Eweliny Lisowskiej, Alex Ilczuk?

Ewelina Lisowska jest w szczęśliwym związku z Aleksandrem Ilczukiem, znanym kierowcą rajdowym. 31-latek spędził wiele lat w Stanach Zjednoczonych. Teraz jednak na stałe mieszka w Polsce. Widać, że Ewelina Lisowska jest w nim zakochana bez pamięci. Para wybrała się właśnie na wspólny wypad w Tatry. Zakochani wspięli się nawet na Giewont. To właśnie w tej scenerii zostało zrobione zdjęcie, które opublikowała na Instagramie Ewelina Lisowska. Widać, że artystka nie chce już dłużej ukrywać swojego uczucia. Gratulujemy! :)

Ewelina Lisowska nie ukrywa już swojej miłości

Instagram

Pasują do siebie?

Instagram

Trzymamy za nich kciuki!