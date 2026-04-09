Ewa z "Farmy" zniknęła z programu w momencie, gdy wydawało się, że jest w pełni bezpieczna. Do jej odejścia doszło tuż przed planowanym pojedynkiem Aksela z Henrykiem, kiedy na gospodarstwie pojawiły się prowadzące, siostry Krawczyńskie, i oczekiwały natychmiastowej deklaracji: zostaje albo wraca do domu. Po emisji odcinka Ewa przeniosła emocje do mediów społecznościowych i dopowiedziała, co stało za jej decyzją. Ujawniła też, jakich scen widzowie "Farmy" nie zobaczą w programie...

Ewa opuściła "Farmę" i zdradziła swoje powody

Ewa na "Farmie" dała do zrozumienia Dominice , że jeśli Aksel przegra z Henrykiem, ona również odejdzie. Gdy prowadzące weszły na teren gospodarstwa potraktowały jej deklarację bardzo poważnie. Zamiast klasycznego oczekiwania na rozwój wydarzeń związanych z pojedynkiem, Ewa została postawiona pod ścianą i miała zdecydować o swoim dalszym losie jako uczestniczki "Farmy". Widać było wahanie, bo formalnie znajdowała się w bezpiecznej pozycji, jednak ostatecznie Ewa spakowała rzeczy i opuściła "Farmę".

Po odejściu Ewa na Instagramie odniosła się do zarzutów, które krążyły wokół jej postawy. W jej wersji wydarzeń nie było miejsca na grę.

Nie po ty byłam Farmerką tygodnia, aby którykolwiek z 'młodych wilków' opuścił 'Farmę' i nie wybaczyłabym sobie, gdyby tak się stało. - deklarowała Ewa na Instagramie.

Ewa z "Farmy" otwarcie o niepublikowanych scenach z reality show

Niedawno Ewa przyznała, że świadomie zrezygnowała z udziału w programie "Farma", teraz ponownie zabrała głos na swoim instagramowym koncie i odpowiedziała na kolejne pytania od fanów "Farmy". Jedno z nich dotyczyło tego, czy to co działo się w gospodarstwie faktycznie zostało pokazane w programie. Jak wiadomo, kłótni, spięć, wrzasków, afer nie brakowało, a nawet omal nie doszło do bójki.

Czy twoim zdaniem to co widzimy w tv a tym co Ty przeżyłaś na farmie różni się bardzo? - zapytał jeden z internautów.

Ewa zdecydowała się na dość szybką odpowiedź i przy okazji ujawniła, że w "Farmie" zdarzały się takie zachowania, które nie mogły zostać wyemitowane w programie, bo były zbyt "hardcorowe". Wygląda na to, że 5. edycji jest naprawdę najmocniejszą w historii programu.

Zachowania niektórych uczestników były momentami hardcoreowe, czego nie mogliście zobaczyć. Pewnie dlatego, że ten program oglądają również dzieci. - odpowiedziała wprost Ewa z 'Farmy'

Jesteście zaskoczeni takimi słowami?

