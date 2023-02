Ewa Skibińska znów zaskakuje odważnym zdjęciem, które pojawiło się na Instagramie 57-letniej aktorki. Gwiazda znana widzom z seriali "Na dobre i na złe" i " Pierwsza miłość " po raz kolejny udowadnia, że nie boi się kontrowersji. Pod zdjęciem z nagim biustem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedni chwalą za odwagę, inni mocno krytykują. Sami zobaczcie, czy faktycznie Ewa Skibińska tym razem przesadziła! Ewa Skibińska pokazała nagie zdjęcie i wywołała burzę w komentarzach! O Ewie Skibińskiej znów zrobiło się głośno latem 2020 roku, kiedy aktorka pojawiła się w jednym z seriali Netflixa "W głębi lasu" na podstawie bestsellerowej powieści Harlana Cobena. Wtedy fanów serialu zainteresował wygląd gwiazdy, a w szczególności usta, które wyglądały na zdecydowanie większe niż dotychczas. Nie wiadomo, czy był to efekt zabiegu czy charakteryzacji. Od tej pory Ewa Skibińska od czasu do czasu szokuje! Najpierw pokazała zdjęcie z wakacji, na którym leży w hotelowym łóżku zupełnie naga , a teraz zaskakuje kolejnym odważnym zdjęciem zrobionym w łazience. To zdjęcie Ewy Skibińskiej po raz kolejny wywołało mnóstwo emocji. Z jednej strony fanki aktorki komplementują ją i gratulują odwagi: Królowa jest tylko jedna 🤩 Piękna i odważna 😳 Piękna ta Nasza Ewa. Jednak z drugiej strony pojawiają się krytyczne komentarze od części Internautów, którym nie podobają się rozbierane zdjęcie. Pytanie : Jaka idea przyświecała tej Pani robiąc to zdjęcie 🤔 straszne , co powoduje brak zajęcia i dużo wolnego czasu 🤦‍♀️ aktorka z spalonego teatru niczym nie umie zaistnieć to aby golym... Miała Pani taką potrzebę? Warto dodać, że zdjęcia Ewy Skibińskiej...