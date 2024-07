Ewa Farna musiała w końcu zabrać głos! Artystka rzadko komentuje plotki na swój temat, ale teraz nie wytrzymała... Od jakiegoś czasu w mediach krążą informacje jakoby Ewa Farna i jej ukochany Martin Chobot zaręczyli się. Fani zaczęli dopytywać kiedy ślub, więc gwiazda zdecydowała się skomentować informacje.

Oto co Ewa napisała na swoim profilu na Facebooku:

Niesamowite... :) Tu ślub, tam zaręczyny, a tu znowu nie, dementuje, obiecuje, marzy... Prawdę znam tylko ja i najbliżsi i wierzcie, że nie będę się z nią dzielić mediami, z obcymi ludźmi. I to też w innych kwestiach prywatnych. Więc nie zwracajcie na to uwagi, bdzury bzdureczki wytargane z kontekstu. Ważne, ze jestem szczesliwa i ze widac to na scenie. Bo radość jest to co Wam chce poprzez muzę przekazywac. Nie moge sie doczekac tych akustycznych intymnych wystepow... Tam możemy byż sobie dzięki muzyce bliżej.