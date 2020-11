Ewa Farna w czerwcu 2019 po raz pierwszy została mamą. Do tej pory swój czas dzieliła między opiekę nad synem i pracę nad nowymi projektami, bo z racji epidemii koncerty są niemożliwe. Teraz artystka obchodzi jubileusz i świętuje 14. lat od wydania swojej pierwszej płyty i z tej okazji pochwaliła się na Instagramie swoim nowym zdjęciem. Ewa Farna zaskoczyła bardzo szczupłą figurą i płaskim brzuchem, który odsłoniła dzięki krótkiej bluzce. Tak szczupła jeszcze nie była! Internauci są zaskoczeni nowym wyglądem Ewy Farnej i komplementują jej figurę.

Ewa Farna pochwaliła się bardzo szczupłą figurą!

Ewa Farna do niedawna była znana z kobiecych kształtów, ale to zupełnie jej nie przeszkadzało. Idealnie potrafiła podkreślać atuty swojej figury i zachwycała swoimi stylizacjami. Teraz wszystko się zmieniło! Artystka już dawno podkreślała, że dba o zdrowy styl życia i nawet prowadzi własny ogródek, co jak widać ma ogromny wpływ na figurę gwiazdy. Ewa Farna jest teraz bardzo szczupła, a jej fani dodają, że macierzyństwo zdecydowanie jej służy:

Ewa patyczak! Ale Ciebie mało 😂😍 Promieniejesz! Macierzyństwo zdecydowanie Ci służy! Czekam na płytę tak, że szok! Ślicznie wyglądasz!❤️ Czekamy na nową płytę! ❤️ Jaka chuda!!!! Ewa nikniesz w oczach 🤔 coraz to chudsza jesteś... 🤔

Sami spójrzcie na nowe zdjęcie Ewy Farnej z odsłoniętym brzuchem! Gwiazda może pochwalić się idealną figurą..

Gwiazda do niedawna mogła pochwalić się pełniejszymi kształtami!

Ewa Farna w nagraniu na Instagramie wspomina swoją pierwszą płytę i wyznaje, że od tego momentu minęło już 14 lat.