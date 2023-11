Ewa Farna blisko trzy miesiące temu została mamą. Piosenkarka urodziła wówczas pierwsze dziecko, syna Artura. Artystka, która wcześniej bardzo długo ukrywała swoją ciążę, dopiero kilka dni po narodzinach syna pokazała w sieci jego zdjęcie. Po porodzie Ewa Farna dość szybko wróciła do pracy na scenie. Ostatnio wokalistka pojawiła się m.in. na Top of the Top Sopot Festival, a kilka dni temu wzięła udział w koncercie zorganizowanym w centrum handlowym w Jankach pod Warszawą. Okazuje się, że w trasie towarzyszył jej syn Artur!

Reklama

Zobaczcie, jak Ewa Farna opiekowała się swoim synkiem!

Reklama

Zobacz także: Ewa Farna zachwyciła na scenie w Sopocie! "Świeżo upieczona mama pozdrawia"