Klara Lewandowska ma nową brykę! Bez wątpienia córka Anny i Roberta Lewandowskich jest jednym z niewielu dzieci, które mogą pochwalić się tak pokaźną kolekcją wózków. Klara Lewandowska jeździła już w czterech wózkach, a jeden był droższy i bardziej luksusowy od drugiego. Teraz nasze polskie „royal baby” już zapewne wyrosło z wygodnych gondol, więc Anna Lewandowska przerzuciła się na nowoczesną i wygodną spacerówkę. Znamy cenę!

Anna Lewandowska pokazała nowy wózek Klary

Tym razem Anna Lewandowska postawiła na model zaprojektowany przez Karolinę Kurkovą dla znanej marki wózków. Pochwaliła się na Instagramie, że jako pierwsza w Polsce ma okazję testować ten model i podkreśliła, że jest to dla niej zaszczyt. Wózek jest w beżowym kolorze, więc to zdecydowanie model unisex - idealny zarówno dla małych dziewczynek, jak i chłopców. Wózek został ozdobiony jedynie czerwonymi pasami, a tak to zdecydowanie utrzymany jest w minimalistycznym stylu. Wózek kosztuje 339,93 euro, czyli ok. 1500 złotych.

Przy okazji trenerka pochwaliła się wspólnym spacerem z Klarą. Na tę okazję trenerka wybrała stylowy, czerwony płaszcz z Mango i wygodne sneakersy. Cały look oczywiście zgodny z najnowszymi trendami!

Spacer razem? Zawsze ❤️! Mnie nie trzeba pytać dwa razy???????? Miłego weekendu

Anna Lewandowska wyjątkowo ceni sobie tę markę wózków. To już czwarty model tej marki do jej i Klary kolekcji! Podoba się wam?

Anna Lewandowska woziła Klarę również w wózku z kolekcji Jeremy'ego Scotta

Klara Lewandowska podróżowała już w pięciu różnych wózkach!

