Ewa Farna, jurorka "Idola" w Polsacie w końcu powiedziała, jak było naprawdę z jej ślubem, który miała wziąć z ukochanym Martinem Chobotem, podczas wakacji, które spędzili razem w Stanach. Magazyn "Party" spytał gwiazdę, czy jest już mężatką i czy ceremonia faktycznie odbyła się w Las Vegas.

Gwiazda twierdzi, że już ma dość tego tematu i dlatego opowiedziała nam pewną historię, która wydarzyła się gdy była w Stanach i gdy w mediach pojawiła się plotka o jej rzekomym ślubie.

Gdy byłam w Stanach, nagle zadzwoniła do mnie zestresowana mama z pytaniem, co się ze mną dzieje. Wcześniej skontaktował się z nią dziennikarz z radia i podczas audycji na żywo pytał ją o mój ślub. W takich sytuacjach jestem wściekła. Jak ktoś śmie naruszać prywatność mojej rodziny? Dlaczego nie dzwoni do menedżera? Nie znoszę tego! Moi bliscy nie godzili się na życie publiczne!", mówi Ewa.

Spytaliśmy Ewę Farną, co jej się najbardziej podoba w ukochanym. W końcu tych dwoje tworzy udany związek już od trzech i pół roku. Martin jest gitarzystą w zespole Ewy. Być może dlatego łatwiej im przetrwać trudne chwile. Ewa zdradziła nam np. , że w ciągu miesiąca spędziła tylko trzy dni w domu. Na szczęście Martin zawsze towarzyszy jej w podróżach.

"Martin, jak wszyscy, ma swoje zalety i wady. Ale ja, jak kocham, to nie grymaszę. Uważam, że bliską osobę trzeba akceptować w całości, razem z dobrymi i złymi cechami charakteru. Patrzę na życie realnie. Uważam, że noszenie bez przerwy różowych okularów, byłoby nudne i wykrzywiałoby obraz rzeczywistości. My z Martinem naprawdę bardzo się lubimy. Ale co ważne, żadne z nas nie ma skłonności do tego, by zmieniać ukochaną osobę według własnych upodobań. Jeżeli się zmieniamy, to dzieje się bardzo naturalnie", powiedziała Ewa.