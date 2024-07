Ewa Farna raczej nie planuje już wracać do Polski. Przez kilka lat żyła na walizkach, krążąc między Polską, a Czechami, lecz wydaje się, że podjęła ostateczną decyzję. Mimo tego, że gwiazda ma tu wielu wiernych fanów, wydaje się, że na miejsce do życia wybrała Czechy. Dlaczego? Wszystko wskazuje na to, że powodem takiej decyzji jest miłość. Ewa chce być blisko swojego ukochanego - Martina Chobota, który jest gitarzystą. Zobacz: Wiemy kim jest i jak wygląda chłopak Ewy Farnej!

Mieszka teraz w Czechach, w Polsce bywa rzadko, właściwie tylko przy okazji koncertów. Tam ma wszystko: wielką karierę, niedawno wydała na tamtym rynku płytę i właśnie ją promuje, no i przede wszystkim ma miłość w Pradze. Coraz dalej jej do Polski i nie ma zamiaru w najbliższym czasie tu bywać. Myśli nawet o podjęciu ponownie studiów, ale już nie w Warszawie, a właśnie w czeskiej Pradze - zdradziła "Super Expressowi" osoba z otoczenia wokalistki.

