Ewa Farna niedawno po raz pierwszy została mamą. Na świecie pojawił się jej synek, któremu dała na imię Artur. Piosenkarka niemal do samego rozwiązania koncertowała i występowała na scenie. Ewa Farna ujawniła jednak, że nie wszyscy wierzyli w jej szybki powrót do pracy. W internecie pojawiły się wpisy, w których artystka obnaża kulisy współpracy z niektórymi organizatorami imprez.

Ewa Farna gra mniej koncertów przez ciążę?

Ewa Farna długo trzymała w tajemnicy fakt, że spodziewa się dziecka. Piosenkarka ujawniła tę radosną nowinę w teledysku, który opublikowała w sieci. Można w nim było zobaczyć ujęcia, na których Ewa Farna pozowała ze sporym ciążowym brzuszkiem. Artur przyszedł na świat w czerwcu. Jego mama niemal do samego rozwiązania była aktywna zawodowo. Występowała zarówno w Polsce, jak i w Czechach.

Ewa Farna nie chce też iść na długi urlop macierzyński. Piosenkarka już teraz wraca do pracy. Niedawno artystka pokazała nagranie z próby. Podczas nagrań Ewa Farna cały czas miała oko na swojego synka dzięki kamerce. Dzięki temu czuła się spokojna, a jednocześnie mogła oddać się swojej pasji. Niedługo też będziemy mogli podziwiać ją na Top of the Top Sopot Festivalu.

Okazuje się, że nie wszyscy wierzyli w to, że Ewa Farna szybko wróci do pracy po porodzie. Artystka ujawniła to w jednym z komentarzy, który zostawiła w sieci.

Polscy organizatorzy nie wierzyli, że będę grała i nie podpisywali z nami umów. Czescy byli bardziej odważni. Trochę słabo, że na wieść, że ktoś będzie miał dziecko, zrywają bezwiednie kontrakty - żaliła się Ewa Farna.

Na szczęście nie wszyscy bali się zaryzykować i dzięki temu będziemy mogli nadal podziwiać Ewę na scenie. Już nie możemy się doczekać!

Ewa Farna w czerwcu po raz pierwszy została mamą. Ojcem chłopca jest mąż piosenkarki, Martin Chobot

Ewa Farna bardzo szybko wróciła do formy po ciąży. Już niedługo zobaczymy ją na festiwalu w Sopocie organizowanym przez TVN

Czekacie na jej koncerty?