Ewa Farna skończyła urlop macierzyński i wróciła do pracy! Wokalistka zaledwie kilka tygodni temu po raz pierwszy została mamą. Ewa Farna urodziła wówczas syna, któremu dała na imię Artur. Szczęśliwa mama pokazała zdjęcia chłopca dopiero kilka dni po porodzie.

Parę dni temu stalam sie mama. Poprosze o respektowanie naszej prywatnosci i spokoju, ktory teraz potrzebuje kazda mama. Jestesmy zdrowi i szczesliwi. #mama #artur #babyboy - napisała pod zdjęciem z synem Ewa Farna.

Choć od narodzin małego Artura minęło zaledwie kilka tygodni to Ewa Farna podjęła decyzję o powrocie na scenę! Artystka już jutro (piątek 12 lipca) zagra pierwszy swój koncert.

Ewa Farna pokazała nagranie z próby

Ostatnio magazyn "Party" informował, że Ewa Farna nie planuje długiego urlopu macierzyńskiego. Wokalistka po porodzie czuje się bardzo dobrze, dlatego już kilka tygodni po narodzinach syna spotka się ze swoimi fanami na koncercie. Ewa Farna w najbliższym czasie ma zagrać ok. 20 koncertów.

Można cieszyć się macierzyństwem i grać czasami koncerty. Przecież to nie musi się wykluczać- powiedziała "Party" Ewa Farna.

Ewa rozpoczęła przegotowania do występu i razem z zespołem wzięła udział w próbie przed koncertem. A co w tym czasie robił jej synek? Wszystko wskazuje na to, że Artur smacznie spał :) Artystka podczas relacji na InstaStories pokazała elektroniczną nianię, dzięki której obserwowała swojego syna.

Zobaczcie, jak Ewa Farna szykuje się do koncertu! Spójrzcie również na śpiącą pociechę wokalistki!

Ewa Farna wraca do pracy.

Wokalistka pod koniec maja została mamą.