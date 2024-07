Ewa Farna już od jakiegoś czasu funkcjonuje w show-biznesie, co wiąże się z rosnącą popularnością. Nic w tym dziwnego, że w końcu w jej życiu pojawił się "psychofan", a w zasadzie... zboczeniec.

W jednym z ostatnich wywiadów gwiazda wyznała, że od kilku lat jej życie śledzi pewien mężczyzna. Piosenkarka po jednym z koncertów otrzymała od niego paczkę, w której znajdowała się... bielizna i klucze do mieszkania.

- Po jednym z koncertów przyszedł do mnie jakiś facet z paczką. W środku była seksowna bielizna i klucz do jego domu z adresem. Nie miałam wtedy 18 lat! Spotykam go na koncertach. A on ciągle pyta czy go lubię, i mówi, że mam… ładne piersi. To nie jest moim zdaniem normalne. Ja przecież jestem piosenkarką, a nie panienką do towarzystwa - wyznała w "Bravo" Farna.