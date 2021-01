Ewa Farna pochwaliła się metamorfozą w mieszkaniu! Tak wygląda jej kobiece królestwo

Ewa Farna jakiś czas temu zdecydowała się zagospodarować nieużywany do tej pory składzik i przerobiła go na prawdziwe kobiece królestwo. Teraz efekt tej metamorfozy pokazała swoim fanom na Instagramie. Zachwytom nie ma końca! I wcale się nie dziwimy. Koniecznie zobaczcie, jak wygląda to fantastyczne wnętrze!

Tak mieszka Ewa Farna

Ewa Farna należy do grona gwiazd, które bardzo chronią swoją prywatność. Zazwyczaj na Instagramie gwiazdy pojawiają się fotografie dotyczące jej życia zawodowego - zdjęcia z koncertów czy studia nagraniowego, możemy zobaczyć chyba w największej części. Ale teraz, w dobie pandemii, artystka ma sporo czasu na spędzenie chwil w domu z ukochanym synkiem i mężem.

Jednak Ewa to prawdziwy pracuś, który nie zamierza siedzieć z założonymi rękami. Z tego też względu zdecydowała się na niemałą metamorfozę w swoim mieszkaniu. Tym razem gwiazda zrobiła dla swoich fanów również mały wyjątek i... pochwaliła się swoim wyremontowanym pokojem. Dzięki temu możemy chociaż po części dowiedzieć się, jak mieszka gwiazda!

Piosenkarka postanowiła poddać metamorfozie swoje poddasze. Z pokoju zniknęły przedmioty, których nikt nie potrzebował na co dzień i teraz jest to prawdziwe kobiece królestwo!

Jestem miłośnikiem metamorfoz, zawsze podglądam u innych, to wreszcie mam swoją🙏🏼 - napisała Ewa Farna.

Teraz w pomieszczeniu zrobiło się o wiele bardziej przytulnie. Większość mebli jest wykonana z jasnego drewna, a do tego pojawiła się piękna, niebieska kanapa, na której znajduje się mnóstwo poduszek. W wyremontowanym pokoju nie zabrakło również kwiatów i kobiecych dekoracji. Fani są zachwyceni tą zmianą!

- Super Mieszkanie❤️ - Genialny pokój, fajnie mieć taki kącik🙂 - piszą fani.

Zobaczcie zatem to piękne kobiece pomieszczenie, którym pochwaliła się Ewa Farna na swoim Instagramie. (Aby zobaczyć kolejne zdjęcie, kliknij strzałkę w prawo).