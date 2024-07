Moda na Instagram powoli ogarnia coraz większą liczbę polskich gwiazd. Ponad tydzień temu konto w serwisie społecznościowym założyła Edyta Górniak, a wczoraj do grona wrzucających fotki do sieci dołączyła Ewa Chodakowska. Zobacz: Górniak założyła profil na Instagramie! Co już wrzuciła?

Chodakowska jest aktualnie jedną z najgorętszych osobowości medialnych w naszym kraju. Na swoim fanpage''u na Facebooku zgromadziła już ponad pół miliona mocno aktywnych fanów, którzy chcą żyć, tak jak ona i mieć perfekcyjną figurę dzięki jej radom i planom treningowym jakie dla nich przygotowuje. Teraz trenerka ćwiczenia poprawiające kondycję i pomagające zrzucić zbędne kilogramy będzie mogła pokazywać również na Instagramie.

Jednak zanim to zrobi postanowiła podzielić się ze swoimi miłośnikami dwiema fotkami prezentującymi ją i jej narzeczonego. Widać na nich, że para darzy się ogromnym uczuciem.

Jesteśmy bardzo ciekawi, czy już niedługo zobaczymy więcej prywatnych fotek Ewy, czy Instagram będzie jej służył jako kolejne narzędzie do komunikacji z fanami?

Tysiące Polek na spotkaniu z Ewą Chodakowską: