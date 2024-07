W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że Ewa Chodakowska i Joanna Przetakiewicz spotkały się we Włoszech. Dwie kobiety sukcesu w Italii realizowały wspólny projekt, którego efekty końcowe zobaczymy już we wrześniu. Zobacz: Przetakiewicz i Chodakowska razem na wakacjach we Włoszech

Dziś wszystko stało się jasne. Dyrektor Kreatywna La Manii wybrała trenerkę, aby ta została twarzą najnowszej kampanii domu mody. Fotki z backstage''u sesji, która odbyła się we Florencji Przetakiewicz dziś zamieściła na swoim blogu. Widzimy na nich Chodakowską, która ubrana jest w białe, bardzo kobiece kreacje.

Ewa już wcześniej wystąpiła w sesji dla marki adidas, więc ma już niewielkie doświadczenie w roli modelki. Jesteśmy bardzo ciekawi efektu finalnego zdjęć. W końcu Chodakowska ma piękne ciało i oryginalną urodę. Projekty La Manii z pewnością podkreślą w niej to co najlepsze.

Ewa Chodakowska i Joanna Przetakiewicz razem na wakacjach we Włoszech: