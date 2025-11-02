Ewa Chodakowska od lat inspiruje Polki i Polaków zachęcając ich do zdrowego odżywiania się i regularnych ćwiczeń. To właśnie jej tysiące internautów zawdzięcza swoje spektakularne metamorfozy. Co więcej, trenerka inspiruje nie tylko swoim podejściem do sportu i odpowiedniej żywności, ale też do mody. I choć na co dzień widzimy ją w sportowym wydaniu, to gwiazda w swojej garderobie ma ogrom kreacji od topowych marek, utrzymanych w estetyce "old money". Tylko popatrzcie na jej najnowszy look.

Ewa Chodakowska mknie na spotkanie z przyjaciółką. Nowe zdjęcia paparazzi

Choć gwiazda stara się trzymać temat swojej prywatności na uboczu, to niedawne doniesienia o kryzysie w małżeństwie Ewy Chodakowskiej sprawiły, że oczy opinii publicznej ze znacznie większą uważnością zwróciły się ku trenerce. Także paparazzi starają się nie opuszczać jej niemal na krok. Ostatnio fotoreporterzy uchwycili Ewę Chodakowską w Warszawie, gdy wysiadała ze swojego wartego pół miliona złotych Porsche.

Tego dnia znana z zamiłowania do klasycznej elegancji Ewa Chodakowska postawiła na czarny total look z idealnie skrojonym wełnianym płaszczem z ozdobnymi guzikami w roli główniej. Całość stylizacji dopełnił minimalistyczny makijaż, rozwiane złociste włosy i mała torebka. To jednak buty gwiazdy szczególnie przykuły uwagę paparazzi.

Ewa Chodakowska w kontrowersyjnym modelu butów na ultra wysokim obcasie

Patrząc na najnowsze zdjęcia Ewy Chodakowskiej trudno nie wspomnieć o jej butach. Trenerka postawiła bowiem na dość kontrowersyjny model obuwia. Gwiazda zdecydowała się na satynowe buty z platformą na niebotycznie wysokim obcasie, który mógł sięgać nawet... 20 centymetrów. W połączeniu z odkrytymi palcami, czarnymi kryjącymi rajstopami i paseczkiem na kostce ze srebrną klamrą wyglądały wyjątkowo szykownie, rodem z wybiegu na fashion weeku w jednej ze światowych stolic mody.

Stylowa Ewa Chodawkowska na spotkaniu z przyjaciółką w sercu Warszawy

Tuż po opuszczeniu swojego wartego 700 tys. złotych Porsche, Ewa Chodakowska spotkała się ze swoją przyjaciółką, która jest jednocześnie jej wieloletnią fryzjerką. Na najnowszych zdjęciach paparazzi widzimy, że pomimo wietrznej pogody, humor nie opuszczał obu pań. Popatrzcie tylko na te zdjęcia.

