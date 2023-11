Robert Lewandowski nie mógł pojawić się osobiście na Balu Mistrzów Sportu, dlatego nagrodę dla piłkarza odebrała jego żona.

Ponownie mam zaszczyt odebrać statuetkę za Roberta, który przebywa obecnie w Katarze, gdzie ciężko trenuje. Wierzę, że przyniesie to efekty, zaowocuje wieloma bramkami w tym sezonie, a nam wszystkim, kibicom da dużo radości i pozytywnych emocji. Robert poprosił mnie o przekazanie słów wdzięczności, dlatego to czynię. Za wsparcie, za statuetkę, za drugie miejsce. Miniony rok był dla Roberta wyjątkowy i pracowity. Odnoszenie sukcesów, jak dobrze państwo wiecie, wiąże się z intensywną pracą, ciągłą motywacją i wsparciem. I właśnie za to wsparcie Robert dziękuje kibicom i prosi o kibicowanie w tym roku, bo to będzie bardzo ważny rok dla reprezentacji Polski w piłce nożnej. Raz jeszcze dziękuję w imieniu Roberta i swoim, bo nie tylko piłka nożna jest sportem drużynowym, ale przede wszystkim rodzina - powiedziała Anna Lewandowska.