Jedno spojrzenie i... wszystko jasne! Basia Kurdej-Szatan zachwyciła na Balu Mistrzów Sportu. Założyła granatową welurową sukienkę na cienkich ramiączkach do samej ziemi. Do tego sandałki na szpilce, srebrne kolczyki i... to wszystko! Styl minimalistyczny i jednocześnie maksi! To ma sens! :)

Jak oceniacie jej look? Podoba wam się jej kreacja? Zobaczcie więcej zdjęć w galerii i oceńcie sami!

