Sara James to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Niedawno okazało się, że zwyciężczyni czwartej edycji "The Voice Kids" będzie reprezentować nasz kraj na Eurowizji Junior 2021 w Paryżu, a teraz pojawiła się na gali Rising Star podczas, której poznamy zwycięzcę konkursu zorganizowanego przez Universal Music Polska i TikTok. To wydarzenie przyciągnęło wielu influencerów i gwiazdy muzyki, a na czerwonym dywanie nie mogło zabraknąć m. in Dody, Honoraty Skarbek, Krystiana Ochmana i właśnie Sary James. Zobaczcie, jak wypadła młoda gwiazda!

