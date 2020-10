Eurowizja Junior 2020: 10-letnia Alicja Tracz zaprezentowała oficjalny teledysk! Polska ma szansę wygraną? 

Alicja Tracz zaprezentowała oficjalny teledysk do piosenki, z którą będzie reprezentowała Polskę w Eurowizji Junior 2020. Finał konkursu odbędzie się w Warszawie 29 listopada.

Klip do "I'll be standing" powstał we współpracy z reżyserem, który odpowiadał również za teledysk do utworu „Superhero” Viki Gabor, ubiegłorocznej zwyciężczyni Eurowizji Junior. Koniecznie zobaczcie efekty! Ala Tracz powtórzy sukces Viki Gabor i Roxie Węgiel?

Eurowizja Junior 2020: Premiera teledysku do piosenki „I’ll Be Standing” Ali Tracz

Teledysk do tegorocznej piosenki eurowizyjnej to opowieść o sile dziecięcych marzeń i determinacji w dążeniu do ich spełnienia, o czym z wielką mocą śpiewa młodziutka i niezwykle utalentowana Ala Tracz. Klip przedstawia historię młodej zawodniczki, która pomimo trudności uparcie dąży do realizacji własnych marzeń. W teledysku wystąpiła Natalia Bartnik – nastoletnia polska judoczka, która ma na swoim koncie rolę w nagrodzonym filmie Anny Jadowskiej „Dzikie róże”. Dziewczynka nie poddaje się, pomimo porażek jakich doświadcza. Dzięki ciężkiej pracy i wsparciu trenera (Jarosława Maślińskiego) udaje jej się wygrać walkę z samą sobą. Ta sportowa opowieść, ilustrująca słowa piosenki Ali Tracz, pozwala jeszcze lepiej zrozumieć przesłanie utworu „I’ll Be Standing”: bez względu na to, o jaką dziedzinę życia chodzi, każde marzenie ma szansę się spełnić – trzeba tylko uwierzyć w siebie i nigdy się nie poddawać!

„I'll Be Standing” w moim tłumaczeniu to historia opowiadająca losy młodziutkiej dziewczyny (niemal rówieśniczki Ali), która swoją determinacją, pracowitością i wiarą w marzenia osiąga wyznaczony przez siebie cel. Filozofia judo propaguje pewien uniwersalizm, prawdziwą wartością jest nie tyle osiągnięty cel (po zdobyciu szczytu na górze wyłaniają się kolejne do zdobycia), co sama droga, którą przebywa człowiek w procesie samodoskonalenia i rozwoju – tak o teledysku mówi reżyser, Pascal Pawliszewski.

Reżyserem i autorem scenariusza teledysku jest młody, uznany w środowisku muzycznym Pascal Pawliszewski, który stworzył również teledysk do utworu „Superhero” Viki Gabor, ubiegłorocznej reprezentantki Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Za tę realizację został wyróżniony nominacją do prestiżowej nagrody Fryderyka. Klip „I’ll Be Standing” to dojrzałe spojrzenie na dzieciństwo – szczególny czas, w którym dzieci odnajdują swoje pasje, odnoszą pierwsze sukcesy, ponoszą porażki. Zdjęcia do teledysku zostały zrealizowane we Wrocławiu w klubie sportowym MAKO JUDO. Twórcami muzyki i słów do utworu „I’ll Be Standing” są znani i cenieni muzycy: Andrzej Gromala (Gromee) i Sara Chmiel – Gromala.

Zdolna 10-latka dała się poznać szerszej publiczności w programie "The Voice Kids".

Ala Tracz na co dzień mieszka we wsi Stojeszyn Pierwszy w województwie lubelskim z rodzicami, siostrą i kotką Lili. Kocha taniec i podróże. Reprezentując Polskę w międzynarodowych konkursach muzycznych, odwiedziła Maltę, Bułgarię i Włochy. Ala uwielbia sport, szczególnie jazdę na rolkach, elektrycznej deskorolce, hulajnodze, rowerze oraz wspinaczkę linową. Ostatnio odkryła nową pasję – jazdę konną. Ala uczestniczyła w programie „The Voice Kids”, a także w I Konkursie Dziecięcych Talentów Polskiego Radia Dzieciom, którego została laureatką. W maju, w duecie z siostrą, wydała swój pierwszy singiel. We wrześniu wzięła w programie „Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2020”, który był krajowymi eliminacjami do konkursu Eurowizji Junior. Wygrała z piosenką „I’ll Be Standing”. 29 listopada będzie reprezentować Polskę podczas finału konkursu w Warszawie.