W minioną sobotę, 13 maja, odbył się finał Eurowizji 2023. W gronie uczestników była również polska reprezentantka, Blanka Stajkow, która ostatecznie uplasowała się na 19. pozycji. Mimo odległej pozycji w końcowym rankingu, Polska i tak ma powody do dumy i Blanka może się pochwalić dużym sukcesem. Zobaczcie, o co chodzi!

Eurowizja 2023: Blanka odnotowała spory sukces! Chodzi o półfinał konkursu

Blanka w finale Eurowizji 2023 dała wspaniałe show, ale niestety, to nie wystarczyło, aby przekonać do siebie jurorów, którzy przyznali Polsce tylko 12 punktów. O wiele lepiej wyglądała punktacja od widzów, którzy obdarowali naszą reprezentantkę 81 punktami i tym samym Blanka odnotowała swój pierwszy sukces, bo w klasyfikacji widzów zajęła wysoką, ósmą pozycję. To jednak nie koniec sukcesów polskiej reprezentantki!

Sarah Louise Bennett_EBU

Po finale Eurowizji 2023 zostały udostępnione szczegółowe wyniki głosowania również z półfinałów. Jak się okazało, Blanka, która występowała w drugim półfinale, zajęła w nim... 3 miejsce! Przypomnijmy, że od tego roku w półfinałach liczą się jedynie głosy widzów, więc jest to kolejne potwierdzenie, że piosenka "Solo" podbiła serca europejskiej publiczności. Co więcej, nasza reprezentantka zgarnęła nawet najwyższe punkty od Ukrainy i Litwy. Oto, jak głosowała na nas europejska publiczność w naszym półfinale:

Ukraina - 12 punktów

Litwa - 12 punktów

Islandia - 10 punktów

Wielka Brytania - 10 punktów

Słowenia - 8 punktów

Gruzja - 8 punktów

Estonia - 8 punktów

Armenia - 8 punktów

Dania - 7 punktów

Belgia - 7 punktów

Austria - 7 punktów

Albania - 7 punktów

Cypr - 6 punktów

Grecja - 5 punktów

Hiszpania - 4 punkty

Rumunia - 3 punkty

San Marino - 2 punkty

Łącznie - 124 punkty.

Jak widać, gdyby Eurowizja zależała tylko od głosów publiczności, często jej wyniki mocno różniłyby się od tych, które wychodzą po zsumowaniu głosów jurorów i widzów. My serdecznie gratulujemy Blance wszystkich występów i wysokiego wyniku w półfinale, bo jest on jednym z lepszych w historii!

Sarah Louise Bennett/EBU