Już wiadomo, kto będzie reprezentował Polskę podczas 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Decyzją jury, najwięcej punktów zdobyła Blanka, a faworyt widowni, Jann, uplasował się dopiero na czwartym miejscu. W głosowaniu widzów 24-latek zwyciężył, ale to nie wystarczyło, by wysunął się na prowadzenie, z uwagi na odległą lokatę, jaką przyznali mu sędziowie. Ostatecznie, po podsumowaniu punktacji, zajął drugie miejsce. Z werdyktem nie zgadzają się internauci, którzy apelują do Blanki, by wycofała się z konkursu. Eurowizja 2023: Internauci miażdżą Blankę po preselekcjach Zdaniem części internautów, Blanka i jej utwór "Solo" nie ma szans podczas Eurowizji, a Jann z głosem jak dzwon, wyróżniający się oryginalnością i oferujący coś świeżego, mógłby zajść wysoko. Zdegustowani apelują do piosenkarki, by wycofała się z dalszej rywalizacji: - Będzie nas reprezentować disco-polo - grzmiała Sandra Kubicka - Gdybyś miała honor, oddałabyś miejsce Jannowi, dobrze wiesz, że nie dostał punktów od jury za swoją aparycję i za to jaki jest - Zrezygnuj, błagam! Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to wszystko jest ustawione... - Na dożynki, nie na Eurowizję - fani Janna nie mieli litości w komentarzach na Instagramie Blanki Zobacz także : Eurowizja 2023: Widzowie gorzko o występie Ahleny. "Idę po stopery" W dodatku, w petycji, jaka od niedzieli krąży w sieci, fani Eurowizji proszą, by Blanka Stajkow oddała miejsce Jannowi. Tłumaczą, że ona tylko na tym zyska - takie posunięcie, paradoksalnie, miałoby jej pomóc w karierze i zapewnić doskonały PR. W social mediach popularność zdobywają też hasztagi "#blankazrezygnuj" i "#justiceforjann". Z pewnością nie jest to przyjemna sytuacja dla świeżo wybranej reprezentantki Polski na Eurowizję...