Eurowizja 2022: Fani ostro o wygranej Krystiana Ochmana i preselekcjach. Co było nie tak?

Preselekcje do Eurowizji 2016 już 5 marca! Koncert eliminacyjny, podczas którego zmierzy się 9 wspaniałych artystów, odbędzie się w studiu TVP o godzinie 21.25. Widzowie, którzy chcą śledzić to wydarzenie na żywo, będą mieli taką okazję dzięki transmisji na kanale TVP 1. Spotkanie, po którym zostanie wyłoniony reprezentant Polski na Eurowizję 2016 , poprowadzi Artur Orzech, który na muzyce zna się jak mało kto! Relację na żywo z polskich preselekcji na Eurowizję będziecie mogli śledzić w tym newsie. Preselekcje do Eurowizji 2016 - kiedy i gdzie? Na koncercie eliminacyjnym zaprezentuje się 9 wokalistów. Popis swoich umiejętności da między innymi Michał Szpak, którego widzowie poznali dzięki udziałowi w "X Factor". To właśnie o nim mówi się jako o czarnym koniu tych preselekcji. Przebój "Cool Me Down" zaśpiewa także Margaret, która w "Świat się kręci" niestety nie pokazała wszystkiego, co potrafi. Teraz mocno trzymamy za nią kciuki i liczymy, że będzie inaczej! Fani Eurowizji czekają z niecierpliwością na występ Edyty Górniak. Diwa specjalnie na ten festiwal nagrała utwór "Grateful", który już cieszy się dużym powodzeniem i został zauważony nawet za granicą. To właśnie o tej trójce jest najgłośniej, jeśli mowa o polskim reprezentancie na Eurowizję w Sztokholmie. Nie należy jednak zapominać, że to widzowie zdecydują, kto ich zdaniem nadaje się najbardziej do tego, aby reprezentować nasz kraj. Kolejność występujących: 1. Taraka – In the rain 2. Napoli – My Universe 3. Natalia Szroeder – Lustra 4. Dorota Osińska – Universal 5. Kasia Moś – Addiction 6. Aleksandra Gintrowska – Missing 7....