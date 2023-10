Rafał Brzozowski w rozmowie z Party.pl odpowiedział na krytyczne komentarze internautów, którzy nie są zadowoleni, że to właśnie on będzie naszym reprezentantem na Eurowizji 2021! Jak wokalista reaguje na ostre wpisy w sieci i jak odpowiada fanom Alicji Szemplińskiej? Rok temu młoda artystka miała pojechać do Rotterdamu, jednak ze względu na pandemię koronawirusa międzynarodowy konkurs muzyczny został odwołany- z pewnością wiele osób miało nadzieję, że Alicja Szemplińska w tym roku będzie nasza reprezentantką, jednak w piątek okazało się, że TVP zdecydowało się wysłać na Eurowizję właśnie Rafała Brzozowskiego. Fani wokalisty są zachwyceni, ale w sieci pojawiły się również krytyczne komentarze. Teraz gwiazdor TVP odpowiedział na falę krytyki!

Reklama

Posłuchajcie, co przed naszą kamerą powiedział Rafał Brzozowski!

Zobacz także: Eurowizja 2021: Dlaczego Alicja Szemplińska nie reprezentuje Polski w tym roku? Tłumaczy Rafał Brzozowski!

Reklama

Rafał Brzozowski odpowiedział na krytyczne komentarze.