Gwiazda eurowizyjnego hitu "Anyone I Want To Be" zakochała się w swoim rywalu z Białorusi! Wybrankiem Roksany jest Daniel Yastremski. Para poznała się podczas ostatniego Konkursu Eurowizji w Mińsku. Dziś nie widzi świata poza sobą!

Daniel Yastremski od Roksany Węgiel starszy jest o rok, czyli ma 15 lat. Białorusin urodził się w Stanach Zjednoczonych, jednak gdy był mały rodzice zadecydowali o powrocie do ojczyzny. Wybranek Polki piosenką "Time" wygrał preselekcje do Eurowizji Junior 2018. Niestety w oficjalnym głosowaniu zajął dopiero 7. miejsce. A jak para prezentuje się razem?