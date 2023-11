Eurowizja 2018 - 2. półfinał! RELACJA + WYNIKI!

23:06 - WYNIKI!

Reklama

Oto 10 finalistów, którzy awansowali do finału! (KOLEJNOŚĆ LOSOWA):

Serbia

Mołdawia

Węgry

Ukraina

Szwecja

Australia

Norwegia

Dania

Słowenia

Holandia

22:45 - KONIEC głosowania. Zaczyna się liczenie głosów. Za chwilę poznamy werdykt.

22:25 - Część artystyczna dobiegła końca. Spośród 18 uczestników do finału przejdzie 10 reprezentacji! Czy Polska znajdzie się wśród szczęśliwców?

22:21 - Jako ostatnia występuje muzyczna reprezentacja Ukrainy. Wokalista w stylizacji wampira zaciekawił publiczność.

Andres Putting

22:18 - Słowenia zrobiła prawdziwe show. To widowisko dało nam do myślenia - mamy poważną konkurencję!

22:14 - "Klasyczny eurowizyjny występ" powiedział komentator tuż po występie Czarnogóry, którą reprezentował Vanja Radovanović.

22:08 - Szwecję reprezentuje wschodząca gwiazda muzyki pop. Już na pierwszy rzut oka widać, kim inspirował się Benjamin Ingrosso. Zauważyliście?

Andres Putting

22:04 - Laura Rizzotto mieszka w USA, ale dziś przyjechała do Portugalii, żeby reprezentować Łotwę. W czerwonej kreacji wygląda jak Lana Del Rey! (i śpiewa też podobnie).

Andres Putting

22:00 - Węgry reprezentuje zespół AWS. To ostre brzmienie. Podoba Wam się?

Andres Putting

21:58 - Gromee i Lukas Meijer za kulisami. Prowadząca zwróciła uwagę na ich choreografię. "Wężyka" zrobi furorę w sieci!

21:55 - Christabelle Taboo zaśpiewała na konto Malty. W porównaniu do naszej reprezentacji wypadła SŁABIUTKO.

Andres Putting

21:49 - POLSKA! Nasza reprezentacja to Gromee i jego szwedzki towarzysz Lukas Meijer. Na scenie pojawiła się też Kasia Dereń (uczestniczka "The Voice of Poland"). Aż chce się tańczyć! Publiczność się nie powstrzymała. Poleciały fajerwerki! To pierwsze tak energiczne show tego wieczoru.

21:45 - Przez chwilę zrobiło się poważnie. Ethno-Jazz Band z utworem Iriao For You

Andres Putting

21:41 - Zaskoczenie! Australia na konkursie Eurowizji. To jednak nie pierwszy raz. Australia i wiele innych reprezentacji spoza Europy już od kilku lat biorą udział w Europejskim Konkursie Piosenki. Czy Jessica Mauboy ma szansę na wygraną? Komentujący zauważył, że wokalistka trochę... fałszowała.

21:38 - Teraz czas na Holandię. Waylon Outlaw z gitarą nie skradł naszych serc, ale kto wie... Pamiętajcie, że dziś na Polskę nie możemy głosować. Jeśli chcecie oddać głos, musicie wybierać wśród naszej konkurencji! (chyba, że mieszkacie za granicą).

Andres Putting

21:32 - Reprezentacja Mołdawii z szerokim uśmiechem zaprezentowała prawdziwie taneczne show. Można powiedzieć, że tu muzyka była tylko dodatkiem.

21:22 - Brodacze z Danii królują na scenie. To brzmienie przyprawia nas o ciarki! Wystylizowani Wikingowie dali popis!

Andres Putting

21:18 - Reprezentacja San Marino, która z San Marino nie ma wiele wspólnego. Wokalistka z Malty i jej koleżanka po fachu z Berlina zawładnęły sceną wykonując utwór Who We Are.

Andres Putting

21:14 - Czas na Serbię. Zespół bez wątpienia kradnie serca publiczności swoją choreografią i etniczną muzyką.

Andres Putting

21:10 - Swój utwór prezentuje teraz Rumunia. Ich występ to prawdziwe show! To dla nas poważny przeciwnik.

Andres Putting

21:05 - Na scenę wychodzi Alexander Rybak. Reprezentant Norwegii wykona utwór That’s How You Write A Song

21:00 - Czas, START! Ruszył drugi półfinał Eurowizji. Na scenie pojawiły się cztery prowadzące i powitały publiczność zgromadzoną w Lizbonie i przed telewizorami. Przypomniano także zasady głosowania. Pamiętajcie - nie można głosować na swój kraj!

Już dziś 2 półfinał 63. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Na scenie pojawi się 18 reprezentantów - wśród nich oczywiście Gromee i Lukas Meijer. Duet z Polski pojawi się na scenie jako 11. Trzymamy kciuki! Start o godzinie 21, bądźcie z nami!

Zobacz: Tak będzie wyglądał występ Polski na Eurowizji 2018! Nie zabrakło przykrej niespodzianki

Eurowizja 2018 - 2. półfinał! RELACJA na żywo

Dziś o udział w finale Eurowizji 2018 rywalizują:

1. Norwegia – Alexander Rybak That’s How You Write A Song

2. Rumunia – The Humans Goodbye

3. Serbia – Sanja Ilić & Balkanika Nova Deca

4. San Marino – Jessika featuring Jenifer Brening Who We Are

5. Dania – Rasmussen Higher Ground

6. Rosja – Julia Samoylova I Won’t Break

7. Mołdawia – DoReDoS My Lucky Day

8. Holandia – Waylon Outlaw In ‚Em

9. Australia – Jessica Mauboy We Got Love

10. Gruzja – Ethno-Jazz Band Iriao For You

11. Polska – Gromee feat. Lukas Meijer Light Me Up

12. Malta – Christabelle Taboo

13. Węgry – AWS Viszlát Nyár

14. Łotwa – Laura Rizzotto Funny Girl

15. Szwecja – Benjamin Ingrosso Dance You Off

16. Czarnogóra – Vanja Radovanović Inje

17. Słowenia – Lea Sirk Hvala, ne!

18. Ukraina – MELOVIN Under The Ladder

Gdzie oglądać Eurowizję 2018?

Oczywiście w TVP 1 od godziny 21:00 oraz online w sieci na specjalnym serwisie eurowizja.tvp.pl. Eurowizję będzie można śledzić również na oficjalnym kanale festiwalu na YouTubie.

A tu znajdziesz relację z pierwszego półfinału, zobacz: Eurowizja 2018: I półfinał! Znamy pierwszych 10 finalistów!

eurovision.tv