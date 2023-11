1 z 8

Największą gwiazdą Sylwestra TVP miał być Luis Fonsi z utworem "Despacito". Stało się jednak inaczej. Kiedy internauci ciągle śmieją się z występu zagranicznej gwiazdy z playbacku, na listę najpopularniejszych filmów na YouTubie wskoczył... Sławomir Zapała, czyli gwiazda rock polo! Podczas imprezy TVP w Zakopanem wraz z żoną zaśpiewali hit "Miłość w Zakopanem", który w sieci został już obejrzany ponad milion razy! Kim jest Sławomir i jego żona, Magdalena "Kajra" Kajrowicz?

Sławomir największą gwiazdą Sylwestra TVP?

Część Polaków uwielbia nurt disco polo w muzyce i coraz bardziej przekonuje się do tego, co stworzył Sławomir - odmianę disco polo, którą nazwał "rock polo"! Ale wcześniej Zapałę znaliśmy z filmów i seriali. Zagrał m.in. w „Karol. Człowiek, który został papieżem”, „Pod mocnym aniołem”, „Hotel 52”, „Czas honoru”, „Ojciec Mateusz”, „Listy do M.” czy „Prawo Agaty”. Działalność muzyczną rozpoczął w Nowym Jorku (tam też poznał swoją żonę, Magdę). Szybko zdobył sławę wśród polskich imigrantów. W 2015 roku pojawił się jego pierwszy, debiutancki singiel „Magiera”. Wtedy odniósł swój pierwszy, ogromny sukces! Warto też przypomnieć, że w jednym z jego teledysków wystąpiła sama Małgorzata Socha.

Następnie Sławomir wziął udział w „Tańcu z Gwiazdami” (Para zajęła 7. miejsce w szóstej edycji), a potem w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” (tam zajął wysokie 3. miejsce). Dziś jego kanał na YouTubie subskrybuje aż 260 tysięcy internautów, a singiel "Miłość w Zakopanem", który zaśpiewał (NA ŻYWO) podczas Sylwestra odtworzono już ponad 74 miliony razy!

Podczas występów na scenie towarzyszy mu oczywiście żona. Kim jest? Jak się poznali? Czy mają dzieci? Zobaczcie w naszej galerii! ;)

