Dziś po północy zakończył się 62. Koncert Eurowizji 2017. Z ogromną przewagą głosów wygrał Salvador Sobral z Portugalii. Ale nie obyło się bez incydentów. W czasie koncertu Jamali, ubiegłorocznej zwyciężczyni, jeden z widzów wtargnął na scenę. Najpierw nieszkodliwie tańczył przy wokalistce, a potem nagle zdjął spodnie i wypiął się pupą do publiczności. "Fan" Eurowizji miał na plecach flagę Australii, być może pochodzi z tego kraju. Co na to Jamala? Zachował spokój i śpiewała dalej niewzruszona mimo, że wszystko działo się tuż przed jej nosem.

Goła pupa na Eurowizji 2017

Zobaczcie zdjęcia i video z tego krótkiego incydentu na Eurowizji w Kijowie.

Jak widać trwało to chwilę. Jednak dla wielu pewnie niesmak pozostał. Takie "popisy" najczęściej zdarzają się na meczach, a wtedy taka osoba ma zakaz wstępu na rozgrywki. Jak będzie w przypadku tego widza Eurowizji?

A Was bardziej śmieszą takie sytuacje czy oburzają? Zagłosujcie w naszej sondzie.

Na Eurowizji w czasie koncertu na żywo wszystko może się zdarzyć. Takiej sytuacji chyba nikt nie przewidział.

Incydent na scenie podczas Eurowizji - goła pupa.