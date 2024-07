Kasia Moś ma plan, jak podbić Eurowizję 2017! Gwiazda spotkała się niedawno z redakcją Dziennika Eurowizyjnego i odpowiadała fanom na wszelkie pytania dotyczące konkursu. Wie już, jak będzie wyglądał jej występ. Zdradziła też szczegóły promocji piosenki "Flashlight" w Europie.

Kasia Moś zastanawia się jeszcze, ile osób pojawi się z nią na scenie, ale przewiduje, że raczej tylko dwie:

Do tych wszystkich wizualizacji, które będą, najlepiej będzie pasować, że na scenie będę tylko ja i Mateusz – mój brat. [...] Staramy się by ten występ był jeszcze bardziej oryginalny, wartościowy i by tej piosence nadać jeszcze energii i mocy - mówi Kasia Moś.