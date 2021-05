Euro: Lewandowski i inni polscy piłkarze z dziećmi i rodzinami na zgrupowaniu w Opalenicy ZDJĘCIA

Takich scen nie ogląda się codziennie. Najlepsi polscy piłkarze wyluzowani i uśmiechnięci mieli wreszcie trochę czasu, by spędzić go razem. I to nie tylko w męskim towarzystwie! Do Opalenicy, gdzie od tego tygodnia trenują przed Euro, dojechały ich żony, narzeczone i dziewczyny. Także dzieci, którym przygotowano różne atrakcje. Na oficjalnym profilu reprezentacji Polski pojawiły się właśnie niezwykłe zdjęcia z dzisiejszego dnia. Widzimy na nich Anię i Roberta Lewandowskich oraz inne gwiazdy. Zobaczcie sami!

Rodziny piłkarzy na zgrupowaniu w Opalenicy

Rodziny i partnerki polskich piłkarz dołączyły do nich w środę. W Opalenicy zabawią kilka dni. Tradycję wspólnych spotkań przed wielkimi wydarzeniami sportowymi - do których z pewnością należy Euro - wprowadził jeden z poprzednich trenerów kadry, Adam Nawałka. Jak widać, nowemu trenerowi reprezentacji Polski Paulo Souzie też się podoba, bo czynnie brał udział we wspólnych zabawach.

Kadrowicze mają za sobą dużo śmiechu. Czwartek rozpoczęli od gier i zabaw integracyjnych. Nie zabrakło również rodzin i najbliższych! 🥰🇵🇱- napisał portal laczynaspilka.pl

Na serii zdjęć (przewinąć można je strzałką) widzimy Dawida Kownackiego z córeczką Lenką. Dziewczynka ma już dwa latka. Jest też Anna Lewandowska dyrygująca wspólną zabawą m.in. z Wojtkiem Szczęsnym. Na kolejnym - w roli widzów - Przemek Frankowski, nowy reprezentacyjny nabytek Tymoteusz Puchacz i Michał Helik. Na kolejnych deski ustawia mniej stylowy niż zazwyczaj Grzegorz Krychowiak. Na kolejnych dwóch fotkach widzimy Bartosza Bereszyńskiego, któremu towarzyszy 4-letni synek, Leo. Obok reprezentacyjni „wujkowie” w tym Jan Bednarek. Jest Karol Linetty, Karol Świderski, Jakub Świerczok czy Kamil Piątkowski. Na przedostatnim klocki ustawia sam Robert Lewandowski z Kubą Moderem.

Na ostatnim zdjęciu widzimy trenera Paula Souzę z… finalistą Mam Talent 2019 Łukaszem Chwiedukiem, panowie pokazali wspólnie nawet kilka tricków.

Robert Lewandowski miał okazję zobaczyć się w Opalenicy m.in. z mamą.

Był też czas na zabawy z córką.

