Euro 2020 (2021): Wojciech Szczęsny pali przed meczem. Trener wściekły, ale… nie na niego!

Wciąż nie wiadomo, czy Wojciech Szczęsny zagra we wtorkowym meczu z Ukrainą. Wszystko wskazuje jednak na to, że w bramce stanie ponownie Łukasz Fabiański. Polski bramkarz podczas meczu z Irlandią Północą doznał kontuzji podczas zderzenia z Kayle'em Laffertym i od kilku dni jest pod opieką lekarzy i fizjoterapeutów. Czy wkrótce wróci do treningów? Wojciech Szczęsny nie zagra z Ukrainą? Krótko mogę podsumować, że Wojtek codziennie uczestniczy w zabiegach fizjoterapeutycznych, jest też praca manualna i wprowadzanie aktywnych form. Jego stan zmienia się z dnia na dzień. Dziś jednak niemożliwe jest, aby cokolwiek wyrokować, co stanie się za dwa lub trzy dni - mówi trener przygotowania fizycznego kadry Remigiusz Rzepka. Wojciech Szczęsny wczoraj na Instagramie umieścił zdjęcie swojego kontuzjowanego uda. Pojawiły się nawet informacje, że bramkarz może wrócić do treningów dopiero w następny weekend. Co to oznacza? Na pewno nie zagra w meczu z Ukrainą, a jeśli Polska awansuje dalej czyli do 1/8 finału ( co jest bardzo prawdopodobne), a Łukasz Fabiański będzie miał za sobą dwa udane spotkania, Adam Nawałka raczej nie zdecyduje się odebrać mu pozycji pierwszego bramkarza reprezentacji. To będzie oznaczać dla Wojtka Szczęsnego koniec występów na Euro. My jednak trzymamy kciuki, żeby udało mu się wrócić do zdrowia przed meczem z Ukrainą! ZOBACZ: MaRina wspiera Wojtka Szczęsnego po kontuzji! Pokazała wideo z ich sypialni! Co oni wyprawiają! Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak w drodze na Euro Szczęsny został kontuzjowany podczas spotkania z Irlandią Północną Polski bramkarz mocno ucierpiał podczas meczu Wojtek pokazał wczoraj na Instagramie jak wygląda jego udo :-(