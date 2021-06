Euro 2020 (2021): Narzeczona Jana Bednarka pokazała sesję ciążową! "Wyglądasz wprost obłędnie"

Jan Bednarek to nadzieja polskiej piłki! W meczu z Japonią strzelił dla nas pierwszą bramkę i został uznany przez FIFA najlepszym zagownikiem meczu! My przyjrzeliśmy się więc jego dziewczynie, pięknej Julii Nowak! Jak się poznali? Zobacz: Jan Bednarek - to on zastąpi Glika! Kim jest jego dziewczyna? ZDJĘCIA DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU PONIŻEJ Jaki pomysł na karierę ma Julia Nowak? Debiutantką w gronie polskich WAGs jest Julia Nowak, dziewczyna Jana Bednarka, obrońcy, który pierwszy mecz w polskiej kadrze rozegrał we wrześniu ubiegłego roku. Nieco wcześniej zaczął umawiać się z Julią. – Janek napisał do mnie na Instagramie. Początkowo mu nie odpisywałam, ale on wciąż wysyłał mi zabawne filmiki i wiadomości. Jego poczucie humoru i pomysłowość sprawiły, że postanowiłam bliżej go poznać, więc przyjęłam jego zaproszenie na mecz Polska–Kazachstan. Nigdy nie interesowałam się piłką nożną i po raz pierwszy oglądałam mecz z trybun – mówi „Fleszowi” Julia. Ich pierwsza randka po meczu trwała zaledwie 20 minut! W dodatku wszystko odbyło się w odwrotnej kolejności: Julia najpierw poznała rodziców Janka, obejrzała z nimi mecz i dopiero później spotkała się z nim. Ich związek trwa kilka miesięcy, ale piłkarz już namawia ukochaną na przeprowadzkę do Anglii – do Winchesteru, gdzie mieszka. Ona jednak się waha, bo chce być protetykiem i właśnie złożyła dokumenty na uczelniach w Warszawie i w Krakowie. Teraz pracuje jako modelka, projektuje też biżuterię i zajmuje się grafiką komputerową. Przyznaje, że imponuje jej Ania Lewandowska, która udowodniła, że bycie partnerką piłkarza to nie tylko piękny wygląd. Julia też ma już pomysł na siebie. Zobacz: Arek Milik i Robert Lewandowski mają KONFLIKT? Dziennikarz zdradza: "Arek krzyczał na Lewego"