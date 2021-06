Euro 2020 (2021): Gwiazdy komentują wynik meczu Polska-Hiszpania! Zabawna reakcja Agnieszki Woźniak-Starak  

Szok! Robert Lewandowski strzelił gola w ostatniej minucie meczu Polska-Szkocja , dzięki czemu nasza reprezentacja zremisowała z rywalami podczas meczu w Glasgow 2:2! Czy to oznacza, że mamy szansę na awans do EURO 2016? Tak! Pod warunkiem, że Polacy wygrają bądź zremisują 0:0 lub 1:1, podczas niedzielnego meczu na Stadionie Narodowym z Irlandią. Wystarczy tylko, że zremisujemy 0:0 lub 1:1 albo wygramy z Irlandią podczas niedzielnego meczu na Stadionie Narodowym. Wtedy zarówno Polska, jak i Irlandia będą miały po 19 pkt. w tabeli. Zadecyduje jednak przewaga bramek, a ta jest na naszą korzyść! A więc wszystko w rękach (i przede wszystkim nogach) naszych piłkarzy! Brawo dla Roberta i całej ekipy! Robert tak skomentował mecz: Jestem dumny z chłopaków, że walczliśmy do końca - powiedział w Polsacie. Robert zapytany o niedzielne starcie z Irlandią zapowiedział : T o będzie kolejny mecz walki! Nie wątpimy w to. :) Robert Lewandowski bohaterem meczu! Robertem zachwycają się wszyscy! M.in. Kuba Wojewódzki. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); tak że tego ...k. Posted by Kuba Wojewódzki - Król TVN on 8 października 2015 A także Monika Olejnik! (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Boski Robert Lewandowski :) Brawo! A chcieli mu...