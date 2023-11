Esmeralda pokazała zdjęcia z czasów, kiedy miała 18 lat. Napisała również apel do wszystkich jej hejterów, sugerujących, że przeszła kilka operacji plastycznych:

Tak tak wiem , ze sugerujecie mi milion operacji plastycznych :) natomiast to ja w wieku 18 lat..kończąc maturę , mając w portfelu 300 zł ... nie było mnie stać na jakiekolwiek zabiegi ... bez przeróbek czegokolwiek jak większość naszych instagramowych modelek - które zrobiły wszystko na co pozwoliły im@fundusze od starszych Panów -wole być soba , śpiewać , cieszyć się życiem niz dolarami zarobionymi sztucznym tyłkiem :) ubliżanie mi od ,,karpi”” mam przepraszac za to jaka się urodziłam ? ludzie , nie każdemu trzeba wiele do szczęścia .. od zawsze miałam orientalna urodę ( nie mam robionego nosa , kości , Botoxow) widocznie nie wiele osób rodzi się naturalnie pięknych skoro wciąż tkwi w nas tyle zazdrości i jadu . #18yearsold#naturalgirls taka mnie Bóg stworzył :)