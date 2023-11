2 z 5

Z nie do końca wiadomych przyczyn siostry Godlewskie nieustannie wspominają o Ewie Farnej i są dla niej wyjątkowo złośliwe. Wszystko zaczęło się od parodii Ewy, która próbowała zaśpiewać w stylu sióstr Godlewskich. To najwyraźniej celebrytkom się nie spodobało, bo zaraz potem one zaśpiewały utwór artystki.

Zobacz: To brzmi jak... bitwa na głosy! Siostry Godlewskie śpiewają hit Ewy Farnej, wcześniej Ewa parodiuje siostry